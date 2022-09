A világnapon eredetileg a vadon élő állatok védelmére figyelmeztettek és pusztításuk ellen tiltakoztak, ma már minden élőlény védelmére felhívjuk a figyelmet.

Ennek alkalmából idén is szervez aszfaltrajzversenyt az általános iskolás korosztály számára az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeu­ma Zircen, az irodaépülete előtti parkolóban október 6-án 14.30-tól.

Az idei téma: A 2022-es év állatai, növényei: törpe­egér, zöld küllő, homoki gyík, bodorka, óriás énekeskabóca, cickafark, agárkosbor, nagylevelű hárs, ízletes rizike.

Amióta elkészült a mú- zeum saroképülete előtti zsák­utca burkolata, meg tudják rendezni az aszfaltrajzversenyt, vagyis idén már kilencedik alkalommal. Céljuk felhívni az általános iskola alsó tagozatos diákjainak figyelmét a körülöttünk élő állatvilág védelmére.

A témát minden évben a megválasztott év növényei és állatai adják. Ehhez a gyerekeknek és a pedagógusoknak fel kell készülniük, hogy helyesen tudják lerajzolni a kiválasztott élőlényeket. Nemcsak a technikai és a művészi kivitelezést díjazzák a verseny során, hanem a természethű ábrázolást is. A jelentkező háromtagú csapatok számára ajánlanak szakirodalmat és elérhető információforrásokat a felkészüléshez. A verseny során a rendelkezésre álló egy óra alatt a kiválasztott téma minél esztétikusabb, kreatívabb és szakmailag is helytálló aszfaltra varázsolása a feladat.

A műveket zsűrizik, majd oklevéllel, emléklappal, apró ajándékokkal díjazzák.

Az ingyenes programra előzetes regisztráció szükséges. Rossz idő esetén az esőnap október 10-e. RZ