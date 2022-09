A fesztivált a balatoni városban szeptember 23–25. között rendezik meg. Leglátványosabb programjának a korhű öltözetben történő felvonulás ígérkezik, mely a Szent István térről indul a város koncert-fúvószenekara kíséretében szombaton 11 órakor. A menethez csatlakoznak idén az Entente Florale Europe delegációi és a győri Barocco Egyesület tagjai is.

Az Entente Florale verseny résztvevői a Vitorlás téren mutatkoznak be, a díjkiosztót az Anna Grand Hotelben szeptember 24-én 18 órakor tartják, melyre hat ország 250 képviselőjét várják. Hazánkat Székesfehérvár, Orfű és Veresegyház képviseli. Érkeznek delegációk Ausztriából, Belgiumból, Csehországból, Németországból, Írországból.

A reformkori rendezvény népi és iparművészeti vásárral kezdődik a Tagore sétányon pénteken, majd a Kisfaludy Galériában helytörténeti vetélkedőt szerveznek helyi diákokkal. Szerepel a programok között a Balatonfüredi Reformkori Hagyományőrzők Egyesületének viselettörténeti és ruhaszalon-bemutatója, a Magyar Állami Népi Együttes műsora. Lesz versmondó verseny, részt lehet venni kosztümös városnéző sétán és sétahajózáson is.