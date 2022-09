Kitűnő hangulatban, nyarat idéző időben és hatalmas érdeklődés mellett rendezték meg a 18. szezonzáró fesztivált Balatonudvariban, ahol a fő látványosság egy igazi balatoni gasztronómiai rendezvény volt, amelyet Aranyhal főzőversenynek neveztek el.

– Hagyományosan szeptember első hétvégéjén zártuk idén is a nyári szezont a strandnál, ahol helyből, illetve az egész országból és még a határon túlról is érkező 24 csapat nevezett a halászléfőző versenyre – mondta Pintérné Mészáros Erzsébet önkormányzati képviselő, az esemény egyik szervezője. Aranyfakanál díjat kapott a helyi Udvari Horgászok csapata, ők végeztek az első helyen: Meilinger Géza és Klement László balatoni pontyból főzött kitűnő halászlét.

Forrás: képviselői iroda/Ács Krisztián

A kérdésre, hogy mitől lesz egy versenyen a legfinomabb a halászlé, Meilinger Géza elmondta: alapvető a friss ponty, amelyet nemrég fogott ki a tóból. Meg a kevés olajon kicsit lepirított vöröshagyma, amire kerülnek a halfélék, az aprólékok, majd a víz. Nagyon lényeges az is, hogy az alaplébe minél több balatoni hal kerüljön. Ők beletettek sügért, keszeget, kárászt, gardát. Majd a megfőtt halakat, illetve az alaplét átpasszírozták, a szálkát kiszedték belőle. Ebbe a lébe tették a patkóformára szelt pontyot, melynek már nem szabad forrnia, csak pattogni. Fűszernek sót, paprikát, egy csipetnyi frissen őrölt borsot használtak.

Boldogan közölték, háromszor főztek eddig, és győztek is. Gáza szenvedélyes horgász, nyáron ponty, keszeg, kárász került a horogra, most, a hűvösebb időben süllőzni fog. Nagy családja szívesen fogyasztja el a sokféleképpen elkészített, egészséges ételt. A versenyben második helyen végzett Nagy Árpád és csapata, a Baradlai csapat a harmadik lett. Átadták a legjobbaknak járó Aranyhal-díjat is.

A zsűriben ismert gasztronómiai, borászati szakemberek foglaltak helyet, élükön Végh Endrével, a Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület elnökével. Az ételek értékelésében részt vett Punk Ferenc, az említett egyesület tagja, éttermi mester, és Zab László, aki szintén egyesületi tag, a társadalmi zsűriben Vidos József nyaralótulajdonos foglalt helyet.

Forrás: képviselői iroda/Ács Krisztián

A napot gazdag rendezvénysorozat kísérte.