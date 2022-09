Az országos rendezvénysorozaton szeptember 17-én, szombaton és 18-án, vasárnap várják az épített örökség szépségei iránt érdeklődőket. A program idén a 150 éves intézményes magyar műemlékvédelem előtt tiszteleg: több száz rendezvénnyel, vezetett sétával és impozáns műemlékekkel kínálnak színes programokat a látogatóknak.

Az értékteremtő kezdeményezéshez a Veszprém Megyei Kormányhivatal is csatlakozott. A kormányhivatal főépületének is helyet adó Megyeháza, valamint a Veszprémi Járási Hivatal épületegyüttese (Rosos- és Balassa-kúria) immár harmadik alkalommal nyitja meg kapuit a látogatók előtt.

A rendezvénysorozat keretén belül az érdeklődők vezetett sétákon vehetnek részt szeptember harmadik hétvégéjén, ahol lehetőségük nyílik megismerkedni a két műemlék épülettel, tájékoztatott a kormányhivatal. Hozzátették, a helyszíneket a kormányhivatal szakavatott munkatársai mutatják be, akik nemcsak szeretik, de ismerik is a műemlékek múltját, jelenét és fontos számukra azok megőrzése a jövő generációi számára.

A patinás épületek bejárása szeptember 17-én és 18-án 10 és 14 órakor indul vezetéssel. A program ingyenes, de a részvételhez előzetes regisztráció szükséges a rendezvénysorozat honlapján.