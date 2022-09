Soós Gyula alezredes a 6. Hadkiegészítő és Toborzó Központ parancsnoka a Naplónak a bevonulás előtt elmondta, 20 fővel Veszprém megyében is elindul az önkéntes katonai szolgálat, a hét első napján megkezdődik a kiképzés.

– Amikor korábban arról beszélgettünk, hogy várjuk azokat a fiatalokat, akik pluszpontokat szeretnének szerezni a felsőoktatási felvételijükhöz, már akkor is kiemeltem, hogy természetesen azok előtt is nyitva áll a kapu, akik nem a tanulmányaik miatt szeretnének katonai szolgálatot vállalni. Most az, aki szerződéses katona szeretne lenni a későbbiekben, ugyancsak elkezdi az alapkiképzést a fiatalokkal. Ennek eredményeképpen már most többen azzal a céllal kezdték meg a kiképzést, hogy az alapkiképzést követően szerződéses katonaként szolgának tovább – mondta.

Schucha Ádám, a Veszprém vármegyei 31. területvédelmi zászlóalj megbízott parancsnoka elárulta, az első kiképzési fázisban öthetes alapkiképzés vár a jelentkezőkre, majd egy kéthetes lövész-szakfelkészítést kapnak. Ezután adminisztrációs héten vesznek részt, amikor alkalmassági vizsgálaton kell hogy átessenek. Ezen első kiképzési fázis után dönthetnek úgy, hogy hosszabbítanak vagy kiképzett önkéntes tartalékosként elhagyják a pályát. – A cél az, hogy megtartsuk őket, továbbá az, hogy mindenki, aki a szolgálatot elkezdi, megtalálja a számítását. Ha az alapkiképzéssel végeztek és szeretnének a programban maradni, műveleti besorolású alakulatnál szolgálhatnak tovább. Ha valaki búvár szeretne lenni, harckocsivezető vagy lövész, aszerint folytathatja a kiképzését.

Fotós: Nagy Lajos/Napló

Azokra is számítanak, akik eddig azért nem jelentkeztek katonai szolgálatra, mert hosszú távon nem tudtak a családtól távol maradni. A Magyar Honvédség elképzelése az, hogy ha nem is minden megyeszékhelyen, de régiónként szeretnék megtartani az alapkiképzéseket. Már a most indult önkéntes katonai szolgálat során is igyekeznek alkalmazkodni a kiképzésben részt vevők életkörülményeihez. A későbbiekben ezen tematika alapján vezetik le az alapkiképzéseket is. Tartalékos és szerződéses katonai szolgálatra ezután is lehet jelentkezni.

Ahogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter fogalmazott: – Ahhoz, hogy Magyarország szuverenitását biztosítani tudjuk, a haditechnikai fejlesztések mellett nagy létszámú, szakmailag kiválóan félkészített katonákra van szükség.

Hozzátette: a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Magyar Honvédség vezetése azon dolgozik, hogy a katonai szolgálatot vállalókat anyagilag is kellőképpen megbecsüljék.