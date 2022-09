A kétnapos tanácskozást a Közlekedéstudományi Intézet vezetésével az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság, a Miniszterelnökség Aktív Mobilitási Főosztálya, az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ és a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség szervezte. Révész Máriusz, a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára kiemelte, 2010 óta több mint kétezer kilométer kerékpárút épült hazánkban. Csak a tavalyi évben 250 kilométer hiányzó szakaszt pótoltak. Elmondta azt is, a térségben a közelmúltban elkészült a Veszprém és Márkó közötti bicikliút, és folyamatban van a megyeszékhelyről Gyulafirátótra vezető szakasz építése. Országosan is jelentős fejlesztés a Budapestet a Balatonnal összekötő kerékpárút megépítése, valamint a tiszafüredi kerékpáros híd átadása, amely megsokszorozta a Tisza-tó menti kerékpáros forgalmat.

Az államtitkár azt is elmondta, 1000 kilométer kerékpárút tervezése, engedélyeztetése van jelenleg is folyamatban, így az idei évben és 2023-ban is az ország számos pontján adnak át újonnan megépült szakaszokat. Kitért arra is, az elmúlt években 14 ezer elektromos (pedelec) kerékpár vásárlásához adtak támogatást a lakosságnak összesen kétmilliárd forint értékben, valamint több mint száz bringapálya épült országszerte. Révész Máriusz megjegyezte, szakmai szervezetekkel együttműködve kidolgoztak egy KRESZ-módosító csomagot, amely a közlekedésbiztonságot is segítené, valamint szabályozná az új közlekedési eszközök – például e-roller, segway – használatát. Reményét fejezte ki, hogy a parlament elé kerül a törvénymódosítási tervezet.