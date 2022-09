Felidézte, a felújítás után idén először népesült be a Kerényi Imre Kult-Magtár épülete és kertje az Almádiak napján, év elején. Hatalmas tömeg és nagyszerű hangulat jellemezte az eseményt, amelyet a Megfőzzük Almádit nevű civil szervezet gondolt ki és valósított meg.

– Ez a sikeres rendezvény is megmutatta, a helyi civilek szellemiségükkel és közösségteremtő erejükkel sokat tehetnek azért, hogy a város sokszínűségével, egyedi programjaival a magyar családok egyik kedvenc célpontja legyen – hangsúlyozta Fabó Péter, Almádi nyáron megválasztott polgármestere.

Regnálása második hónapjában elindította a Civil védőháló nevű program első ütemét azzal a céllal, hogy a város szervezetei figyelmet, támogatást kapjanak értékteremtő céljaik megvalósításához. Elindultak a Civil Pályázati Fórumok, amelyeken szakember segíti az érdeklődőket, hogy érvényes és kivitelezhető legyen adott pályázat. Az önkormányzat szakemberei a hivatalos működésben segítik a civileket. Fabó Péter jogász bevonásában is gondolkodik, hogy tanácsokkal segítse a civileket, akik szervezési segítséget is kapnak. A polgármester szerint a civileket érintő program akkor lehet hatékony, ha meg is tudják valósítani céljaikat, amiben természetesen támogatják őket. Erre egyik példa, hogy hamarosan kezdődik a 2023-as év, amikor Veszprém és a Balaton-régió lesz Európa kulturális fővárosa (EKF), melyben Almádi civiljei komoly feladatokat vállaltak, az önkormányzat pedig minden segítséget megad a munkájukhoz.

Kiemelendő, hogy almádi fiatalok szervezik a Balaton’s Extreme Art and Treasure (BEAT) Balatonalmádi fesztivált, amellyel új látogatókat szeretnének megszólítani, akik kedvelik például az extrém sportokat. A város számít az Aranyhíd Polgári Egyesület munkájára is, amely megszervezte az Ars Sacra Fesztivált. Az EKF 2023 keretében megvalósuló, Színes Lépcsők nevű programjuk mellett 30 millió forintot kapnak ahhoz, hogy megszervezzék a Balaton Film­zene Fesztivál Balatonalmádit. A város képviselő-testülete úgy határozott, hogy ezen pályázati keretösszeg felhasználásának lehetőségét átengedi a civil szervezeteknek. – Cél, hogy az önkormányzat hozzásegítse az embereket ahhoz, hogy olyanná alakítsák a várost, amilyennek elképzelik – emelte ki Fabó Péter.