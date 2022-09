A megmérettetésen idén is a kertes házak, a magas tömbházak, a társasházak erkélyei és a tömbházak előkertjei alkottak külön kategóriát, így nyolcan vehettek át fődíjat, de egy különdíj is gazdára talált. Ovádi Péter, a térség parlamenti képviselője és Porga Gyula polgármester adta át az elismeréseket. A városvezető hangsúlyozta: az emberek mellett az elmúlt húsz esztendőt is ünneplik, hiszen egy kis közösséget, egy mozgalmat ennyi ideig életben tartani hatalmas munka és óriási kihívás. Külön megköszönte Molnár Ernő elnöknek és Kavalecz Tibor társelnöknek azt, hogy elindították ezt a programot, és a mai napig életben tartják.

Ugyanakkor a rendezvény sikeréhez kellenek a vezetők, akik irányt mutatnak, és kell a sok veszprémi kéz és jó szándék, ami évről évre tartalommal tudja megtölteni mindezt, hangzott el. Hangsúlyozta, az önkormányzat a saját területén infrastruktúrát fejleszt, intézményeket újít meg, odafigyel a környezetre, de mindezek tartalmát csak akkor tudjuk értékelni, ha a városlakók is hasonlóan tesznek. Sőt, szerinte az is kötelességük a maiaknak, hogy ne csak az elődök által ránk hagyottakat adjuk tovább, hanem mi is tegyünk hozzá.