Örömmel szólt Kontrát Károly képviselő arról, hogy közreműködhetett a település beruházásainál, mindig támogatta a helyiek céljait, elképzeléseit és továbbra is ez lesz jellemző, számíthatnak rá. -Most egy nehezebb időszak jön, de a kormányzat, az országgyűlési képviselő, az önkormányzat és a helyi emberek együttműködésével, összefogásával remélhetőleg békességben tudunk élni és túl lehet jutni a nehézségeken, hangsúlyozta. A képviselő a települést gyönyörűnek, választókerülete egyik ékkövének nevezte, majd méltatta a közösen elért eredményeket. Köszönettel beszélt Pál-Gyarmati Katalin polgármester Kontrát Károly képviselő munkájáról, segítségéről, melyet a pályázati támogatások elnyeréséhez biztosított. – A képviselő mindig szívén viselte a település sorsát, hogy tudjon fejlődni, előrelépni, fogalmazott a polgármester, aki kiemelte kollégái és minden helybeli ember munkáját is, mert sikert csak együtt, összefogással lehet elérni. A településvezető a megnyugvás, a megbékélés idejének nevezte a falunapot. Ekkor a leszármazottak is hazajönnek, meglátogatják rokonaikat, mert itt vannak az emlékeik, sokan ezt a települést tekintik igazi otthonuknak, részt vesznek a rendezvényen, beszélgetnek, kikapcsolódnak.

Forrás: Képviselői iroda/Gáspár Ákos

-Ilyenkor együtt élünk, összetartozunk. Felidézünk szép és nehéz pillanatokat, melyek hozzátartoznak az élethez, fogalmazott a polgármester. Aláhúzta, az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy az emberek minél jobban érezzék magukat, majd szó volt több fejlesztésről. Így a Magyar falu program pályázatán több mint 118 millió forint támogatást nyertek, melyből például új kerítést építettek a Szivárvány Óvodánál, felújítást végeztek az egészségháznál, az iskola tornaterménél, belterületi utakat, járdákat, közlekedési csomópontot építettek. Folytatják a belterületi utak felújítását, megkezdték a kutyák, macskák ivartalanítását, azonosító chippel való ellátását. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló pályázaton több mint 15 milliós támogatást nyertek, melyhez az önkormányzat ötmilliónál is több saját erőt tett, így több utat aszfaltoztak. Az idei költségvetésből, 10 milliót költenek zsákutcák aszfaltozására, az óvodában új csoportszobát alakítottak ki. A testület azon dolgozik, hogy a mostani nehéz helyzetben is biztosítsák a közétkeztetést, intézményeik működését, energiaellátását.

Forrás: Képviselői iroda/Gáspár Ákos

A falunapot számos program színesítette, mint főzőverseny, vidám szüreti felvonulás, jelmezesekkel, traktorokkal, lovasokkal. Külön programok várták a gyerekeket, családokat. Este ismert előadók kitűnő koncertekkel ajándékozták meg a közönséget, a programot tűzijátékkal, utcabállal zárták.