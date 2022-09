Az Alzheimer-világnapot 1994-ben indította útjára a Nemzetközi Alzheimer Társaság. Mára több mint 80 országban emlékeznek meg róla, hazánkban 2011 óta. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2014-ben nyilvánította népbetegségnek a kórt, ezzel is figyelmeztetve a nemzeteket, hogy törődni kell a rohamosan terjedő, főként időseket elérő betegség érintettjeivel. Magyarországon 2014-ben, Győrben alakult az első Alzheimer kávézó, amelyet országszerte 14 követett, hogy találkozási alkalmakat, hasznos élményeket biztosítson a demenciával élőknek, hozzátartozóiknak. Globális kampányról van szó, célja a lakosság ismereteinek bővítése, az üzenet eljuttatása, miszerint egészséges életmóddal nagy eséllyel megelőzhető az időskori demencia, a szellemi képességek kóros mértékű elvesztése, ami nem szükségszerű következménye az öregedésnek. A kampány célja még elősegíteni az Alzheimer-kórral érintettek elfogadását, küzdeni a megbélyegzés, a betegséget körülvevő stigmák ellen.

Ezt teszi a Jutasi köztérben az EKF-program (Európa Kulturális Fővárosa program) égisze alatt működő Bölcsek Kávéháza is, amely otthont ad a veszprémi Alzheimer kávézónak, ahol kéthetente, szerdánként találkoznak a demenciával élők, családtagjaik és segítőik. A csoport vezetője, Husztiné Farkas Katalin ötlete volt, hogy szeptember 21-ét, az Alzheimer-világnapot tihanyi sétával ünnepeljék. Társult a csapathoz az EKF képviselője, valamint a Balatonalmádi Szociális Központ vezetői, mivel ott is szeretnének egy találkozóhelyet létrehozni demenciával élőknek.

Meglepetésként a Rege cukrászda látta vendégül a Tihanyba látogató csapatot, melynek tagjai őszinte örömmel élvezték a finom falatokat, a napsütést, a játékot. A nap Veszprémben filmvetítéssel folytatódott; a Völgyikút Idősek Otthona demensrészlegében Szekeres Csaba és Gáspár Judit dokumentumfilmje, a Hűség volt látható egy Alzheimer-kórral élő idős hölgy utolsó hónapjairól.