Pócsik József 1980-ban került a Bartos iskolába, 1998 óta pedig igazgatója volt az intézménynek. – Több mint húsz éven át vezette s alakította a közösséget, fejlesztette nemcsak a környezetét, hanem önmagát is. Végigjárta a ranglétrát, hiszen kollégiumi nevelőként kezdte meg ezen épület falai között pedagógusi pályáját. Milyen ember Pócsik József? A nagybetűs vezető. A munkát nem elvárta, hanem inspirálta kollégáit. Nem kényszerből kapott tiszteletet, hanem tiszteletnek örvend, mert mindig jó példával járt és jár elöl – méltatta a búcsúzó igazgatót utódja, Antalka Zsoltné, akinek vezetésével a gyermekek megható műsorát követően az egész tanári kar együtt énekelte el Pócsik József tiszteletére a Piramis együttes Szállj fel magasra című dalát.

A könnyeivel küszködő Pócsik József elmondta, négy évtized alatt otthonává vált a szeretett Bartos iskola, az egyetlen valódi munkahelye. – Büszke vagyok rá, hogy itt dolgoztam. Ifjú tanárjelöltként, mikor megérkeztem, azzal a szándékkal jöttem, hogy meg fogom váltani a világot. Én, egyedül. Hamar rájöttem, hogy ehhez egyedül kevés vagyok. Szerencsére már a kezdetektől voltak, akik megszorították a kezem, vittek magukkal és haladtunk együtt tovább. A becsvágyó ifjúból így váltam alázattal teli gyógypedagógussá. Az őszintén féltő, odaadó szülőktől megtanultam a gyermekeinket okosan szeretni. A gyerekektől pedig megtapasztaltam a bizalmon alapuló szeretetet, az őszinte érzelmek egyszerű kifejezését. Nevelőtársaimtól megértettem a közösség erejét – mondta a búcsúzó igazgató, aki kiemelte, a legtöbb ember arra törekszik, hogy élete során, pályája útján gazdaggá váljon.

– Most, hogy nyugdíjba készülve körülnézek, látom, hogy meggazdagodtam. Önök és ti, kedves gyerekek, ti vagytok az én gazdagságom – tette hozzá.

A tanári kar együtt énekelte el a leköszönő igazgató tiszteletére a Piramis együttes Szállj fel magasra című dalát

Fotós: Szabó Péter Dániel

A Várpalota városa által érdeméremmel is kitüntetett intézményvezetőtől Cam­panari-Talabér Márta polgármester is elbúcsúzott. Elmondta, két évtizedes múltra nyúlik vissza az együttműködése Pócsik Józseffel, hiszen 2003-ban a megyei közgyűlés elnökeként együtt adták át azt a tornatermet, amely a tanévnyitó ünnepségnek is otthont ad.

– Így van ez azóta is, 2010 óta már a város polgármestereként dolgoztam együtt a „nagybetűs pedagógussal”. Noha az intézmény fenntartói nem mi vagyunk, ám az önkormányzat a lehetőségeihez mérten mindenben segítette s a jövőben is segíteni fogja a Bartos iskola fejlesztési elképzeléseit – szögezte le Cam­pana­ri-Talabér Márta.