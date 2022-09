Dr. Iszak Imre több mint 45 évet dolgozott az ügyészi szervezetben. 1980-ban került a Veszprémi Városi-Járási Ügyészségre, ahol 1985-ben előbb vezető-helyettes, 1992-ben pedig vezető ügyész lett. Életútját mindvégig a szorgalom, az ügyészi szolgálathoz való hűség jellemezte. Munkáját fegyelmezetten és teljes odaadással végezte, miközben vezetőként is türelmes és humánus maradt. Tevékenységéért többször részesült legfőbb ügyészi elismerésben. Dr. Iszak Imre lelkiismeretes ügyészként, elismert vezetőként példát mutat az utódoknak, azonban embersége, barátsága, figyelmessége, segítőkészsége is ismert volt a munkatársai előtt. Ügyészek generációi nőttek fel az irányítása alatt. Több évtizedes ügyészségi múltja során megszerzett szakmai és emberi tapasztalatait önzetlenül és örömmel osztotta meg a fiatal kollégáival. Az ügyészséget második családjának tekintette, ahová mindig szeretettel és jó kedvvel jött. A nyugdíjba vonulását követően is folyamatos kapcsolata volt az ügyészséggel, melytől lélekben sohasem szakadt el. Állandó résztvevője volt a megyei nyugdíjas-találkozóknak, de ezen túlmenően is rendszeres kapcsolatot tartott a hozzá közel állókkal, akiknek névnapi köszöntését sem mulasztotta el soha. Nyugdíjasként, vigyázó szemeit az ügyészségen tartva, leginkább otthon szeretett lenni felesége, családja társaságában. Halálával egy szerény és jó ember távozott.