- Magyarország egyik legősibb településén, a több mint ezeréves Vöröberényben vagyunk, fogalmazott Kontrát Károly. A térség országgyűlési képviselője köszönetet mondott a felújításért mások mellett a vörösberényi, illetve almádi közösségnek is, majd méltatta a közelben lévő felújított Vörösberény Kolostort, a Kerényi Imre Kult-Magtárt és a Nepomuki Szent János-szobrot. –Minden nemzedéknek megvan a maga felelőssége a családjával, a közösségével és a nemzetével szemben, mondta. Megjegyezte, ezt a kötelességét a vörösberényi, almádi közösség teljesítette, melyért köszönetet érdemelnek. A képviselő fontosnak nevezte a templomokat, ahol az emberek találkoznak, imádkoznak, és együtt gondolkodhatnak az ország jövőjéről, a világról. -Manapság a hitnek, a templomnak, a közösségnek különösen fontos szerepe van. Összefogással, együttműködéssel, békességgel, barátsággal és szeretettel a nehézségeket is meg tudjuk oldani, oly módon, ahogy ez a gyönyörű templom is megújult, hangsúlyozta. Fabó Péter, a város polgármestere kiemelte, ezeréves keresztény nemzet vagyunk, és azzal, hogy templomokat építünk, meg akarjuk tartani a múltunkat.

–Nagy megtiszteltetés, hogy ezt a templomot egy közösség építette újra, mely vigyázott rá. Van remény ebben a városban, ahol nemrég óvodát avattunk, most pedig templomot szentelünk, közölte, majd köszönetet mondott a kormányzatnak, Kontrát Károly képviselőnek, Udvardy György veszprémi érseknek, az egyházi méltóságoknak, a civileknek, cégeknek, hogy ez a csoda létrejöhetett Balatonalmádiban.

-Hatalmas összefogással újult meg a templom, ezt Szijártó László mondta. Balatonalmádi-Vörösberény plébánosa köszönetet mondott a már korábban elhangzottak mellett a helyi önkormányzatnak, az orgonáért pedig a híveknek, mely 50 millió forintba került. - Európában templomokat zárnak be, Magyarországon, illetve Balatonalmádiban pedig templomok épülnek és szépülnek meg, hangsúlyozta.

A köszöntők után megáldotta Udvardy György veszprémi érsek a felújított Loyolai Szent Ignác templomot és a barokk orgonát, majd misét mutatott be a templomban.