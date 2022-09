Azt mondta, mintegy 35 ezren vehettek részt tartalmas programokon és kapcsolódhattak ki a felújított zánkai és fonyódligeti Erzsébet-táborokban az idei vakáció idején. Több mint 400 településről érkeztek diákcsoportok, közöttük hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, és állami gondoskodásban élő gyermekek is nyaraltak a június 19-től augusztus 26-ig tartó turnusokban.

A Balaton-parti ottalvós Élménytáborok részben A Tábor összeköt – Erzsébet-táborok című európai uniós projekt által, részben pedig állami támogatással valósulnak meg. Az Erzsébet-táborok szervezője és lebonyolítója 2016 óta az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (Erzsébet Alapítvány).

– Az Erzsébet-táborok az élményprogramokra és a biztonságra épülnek: Zánkán naponta több mint 60, Fonyódligeten napi 30 program közül válogathattak a gyermekek. A programok mellett napi ötszöri étkezést biztosítottak a szervezők, továbbá 24 órás gyermekorvosi ügyelet, állandó mentőszolgálat és vízimentő-szolgálat is jelen volt a biztonság és az egészség érdekében – fogalmazott Darabánt Judit.

A kommunikációs igazgató kiemelte, a táborokba idén is ingyen utazhattak vonattal a táborozók menetrend szerinti járatokon, vagy a Miskolcról és a Nyíregyházáról induló különvonatokon. A táborozók mintegy 61 százaléka választotta az ingyenes vonatozást a táborba és haza. A programok aktív részvételre épülő, élményalapú foglalkozások, melyek között idén voltak hagyományőrző, közösségépítő, kulturális, sport-, ismeretterjesztő és digitális kompetenciát fejlesztők is. A gyerekekre többek között íjászat, lasertag, kalandparkok, középkori csatajátékok, 3D-s Lego-robot és informatikai foglalkozások, csillagászat, kézművesműhely, színjátszás, sétahajózás, sárkányhajózás, katamarán vitorlázás, mozi, komoly- és könnyűzenei koncertek, színházi előadás, zenei foglalkozások, néptánc, sportprogramok – többek között foci, streetball, röplabda, teqball, vívás, tábori olimpia –, tábortűz, akadályversenyek és szinkronfoglalkozás is várt. Különleges tanulási és pályaorinteciós lehetőségeket is biztosítottak a gyermekeknek, valamint új, innovatív technológiákat ismerhettek meg. Idén először Zánkán exatlonpálya, a fonyódligeti táborban vízi kalandpark is várta a résztvevőket, az Ásványvilág című program is idén debütált.