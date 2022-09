Amint arról Kovács Norbert, Cimbi az egyesület elnöke beszámolt, áprilisban részt vettek a Hagyományok Háza Hálózat találkozóján Dinnyésen. Szakmai előadásokat hallottak, Kovács Norbert Kiscsősz mintapéldáját mutatta be.

Adonyban áprilisban az Üzenet Haza című előadáson vettek részt. Még abban a hónapban Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjat kapott Kovács József falugondnok Alsómocsoládon. Kovács József már a falugondnoki rendszer felállásakor belépett a programba, és a kilencvenes évektől áll a település szolgálatában. Részt vesz a közösségek programjainak megvalósításában, személyszállítással segíti a vallási, kulturális és ifjúsági csoportokat, kiveszi részét a rászorulók ellátásából, szociális étkeztetéséből, bekapcsolódik a közterületek rendezésébe. Májusban lemezfelvételig jutott a Racka Workshop Kiscsőszön. A Petőfi Kulturális Ügynökség támogatásával megvalósult programsorozat keretében lemezfelvételt szerveztek Ferenczi Györggyel és az 1-ső Pesti Rackákkal. Közel harminc zenész, énekes vett részt a programban. Fél éven át zajló fúziós zeneszerzés közös dalait rögzítették, a szakmai program a magyar zene világában is új irányt mutathat. A Mediawave nemzetközi filmfesztiválnak adott helyet a község májusban, gazdag kulturális és szakmai programok várták az érdeklődőket, amelyben szerepeltek koncertek, filmvetítések, közösségi rendezvények és hagyományőrző workshopok. Kitüntetést kapott Kilyénfalvi Gábor Bécsben, a magyar nagykövetségen.

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület egyik legkiemelkedőbb partnere a bécsi Délibáb Táncegyüttes, annak vezetője Kilyénfalvi Gábor, aki munkássága elismeréseként vehette át az Áder János köztársasági elnök által adományozott Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést Magyarország bécsi nagykövetétől, Nagy Andortól. A pápai Munkácsy általános iskola tantestülete májusban látogatta meg az egyesületet. A pedagógusok megismerkedhettek többek között annak működésével, körbejárták a hagyományfalut. Pápakovácsin táncházat tartott az egyesület a természetben a Bozót és Rekettye Néptáncegyüttes közössége baráti összejövetelén. A Csöglei óvodában táncoltak az évzárón, majd a helyi Látóút program helyszíne volt Kiscsősz. Kemenesszentpéter és Márkó közművelődési és kulturális szakemberei a kiállításokkal, néptánccal, valamint kézműves-foglalkozásokkal ismerkedtek náluk. Az egyesület tagjai részt vettek az AchtUngarn Fesztiválon Bécsben, ahol mindenkivel megismertették értékes kultúránkat. A Kultúrpajtában Sebestyén Elemér: Segítség, megnősültem! című darabját mutatták be. A Kisalföldi ASzC Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium lovász tanuló tagjai ismerkedtek az egyesülettel, valamint a bábolnai Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium 10. osztályos diákjai, kapuvári művészeti iskolások, felnőtt táncosok és a sárvári Szent Piroska óvoda nagycsoportosai jártak náluk. Az ajkai Bakony Néptáncfesztiválon részt vett az egyesület, valamint Kispiriten szervezett közösségi rendezvényt az értékeket bemutatva. A nyári hónapokban fellépéssorozat várt a tagokra, a régió falvaiban jelentősebb szerepet kapott a közösségi kultúra. Egész nyarat átfogó táborsorozat is volt Kiscsőszönön ezer résztvevővel.

Az egyesületi tagok Lakiteleken, Szarvason tettek látogatást a közösség erősödése céljából. A Bakony–Somló Népművészeti Találkozó régi hagyományt visz tovább érvről évre, a rendezvényre a régió néptáncegyüttesei jelentkeznek minden évben, hogy együtt töltsék a napot és szakmai, közösségi élményekkel gazdagodjanak. Ott volt az egyesület is, amint a Káli-medencében a Kőfeszt pünkösdi és nyári programjait szintén gazdagította. Pápán a Csoóri Sándor Alap Kárpát-medencei fesztiválján mutatkoztak be a közösségek. Ott voltak a tanévzáró ünnepségen Kiscsőszönön, majd Erdélyben valósították meg az idei Kulturális Lovas Túrát. Az ország szinte minden térségét érintette a kulturális Látóút sorozat, melynek keretében ezer érdeklődő érkezett Kiscsőszre nyáron. A falu adott helyet az Almárium Tábornak és a Táncos Tehetségek Táborának. Az egyesület és Kiscsősz önkormányzata egyre erősödő kapcsolatot ápol Szaporca településsel, most az ottani értékőrzők fogadták a kiscsőszieket. A XVIII. Kiscsőszi Pajtafesztivál és Élő Értékhét a Somló-Ság Kulturális Tengelyén a népművészet iránt érdeklődő közönséget, térségi lakosságot szólította meg. A fesztivál és a köré csoportosuló programok mára országos jelentőségűvé nőtték ki magukat. Olyan rendezvénysorozat lett, amelyen a magyar folklórélet kiemelkedő szereplői mellett a helyi – alulról jövő – kezdeményezések is lehetőséget kapnak. Magyarország egyik legnagyobb néptánctábora valósult meg Kiscsőszön, amint a Délibáb-Bozót és a Téka Tábor szintén. A Fordulj, Kispej Lovam Tábor és a Sulyom Néptáncegyüttes tábora is a nyári programok között szerepelt.

Augusztusban Budapesten a Vajdahunyad-várban a Magyar Kézművesség 2022 és magyar szentek kézműves szemmel című kiállításon három öltözékből álló szövött kollekcióval vettek részt a kiscsőszi Hunyor Regionális Népi Kézműves Alkotóház szövőkörének tagjai.