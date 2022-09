Azt javasolta a helyieknek, ne csak akkor járjanak a házi- és fogorvosi rendelésnek, a védőnői szolgálatnak helyet adó integrált alapellátási egységbe, ha betegek, mert az egészség megőrzésére kell fókuszálni.

Kovács Zoltán országgyűlési képviselő arról beszélt a korszerű, kényelmes ellátást, munkavégzést biztosító épület előtt – amelynek kivitelezését többször a helyszínen követte nyomon –, hogy a kormány ügyel a falvak versenyképességére, ami a fiatalok helyben maradását segíti, és olyan fejlesztések szolgálhatják ezt a szándékot, mint amit most Pápateszér ünnepelhet. A beruházás megálmodóinak és a megvalósításban közreműködőknek is gratulált. Megjegyezte: szép épületet kapott a faluközpont. A Magyar falu program kapcsán pedig hangsúlyozta: keretében már hatszáz rendelő újult meg több mint tizenhárommilliárd forintból.

Völfinger Béla polgármester köszöntőjében kitért rá, hogy hatalmas beruházás egy falunak egy ilyen intézmény felépítése, Pápateszér maga nem tudta volna hozzá a forrást előteremteni, kormányzati szándékra volt szükség. Az Mfp révén elnyert csaknem százmillió forintból a kivitelezés mellett eszközök beszerzése költöttek. S az önkormányzat kiegészítette önrésszel a munkálatok fedezetét, az új épület környezetét is rendbe tette, megújította. A faluvezető szavai szerint napelemes, alternatív fűtési és kamerarendszer kialakítását is tervezik. S kiderült, hogy több pályázati forrás révén szerzett támogatásból vehettek az egészségcentrumba eszközöket, berendezéseket.