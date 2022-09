Ezzel párhuzamosan az Akácos utcában 155 méter hosszan, 928 négyzetméternyi felületen, a Korona utcában 236 méter hosszúságban, 1580 négyzetméternyi felületen újult meg a burkolat, mindkét esetben jelentős pályázati támogatással. Az ünnepélyes átadást pénteken az Ifjúság utcában tartották, amelyen részt vett dr. Navracsics Tibor is. A területfejlesztésért felelős miniszter, országgyűlési képviselő beszédét azzal kezdte, hogy a magyar fejlesztéspolitikának legalább egy súlyos hibája van, amely évek óta megoldásra vár. - Ez a járásszékhelyek fejlesztésének támogatása. Míg a megyei jogú városok számára adott a Modern városok program, a falvaknak a Magyar Falu Program, addig a térségi feladatokat is ellátó járásszékhelyeknek nem sikerült olyan átfogó támogatási rendszert összeállítani, amely lehetővé tenni számukra a fejlesztési források elérését. Ez még várat magára, ám dolgozunk azért, hogy minél előbb megjelenjen egy ilyen típusú program. Amíg ez nincs, addig maradnak az egyedi projektek - mondta Navracsics Tibor. A miniszter ugyanakkor kiemelte, hogy Sümeg kifejezetten sikeres a pályázatok terén. - Ami Sümegen az elmúlt 10-15 évben megvalósult, az egyértelműen azt mutatja, hogy a barokk kisváros emelkedő pályára lépett, akár a vár megújulására, a turisztikai attrakciókra, vagy éppen a most átadott megújult utcákra gondolunk - tette hozzá.

Fotó: Szijártó János





Végh László polgármester úgy fogalmazott, hogy a hetvenes években átadott Ifjúság és az Építők utca felújítása tulajdonképpen évtizedek óta várat magára. - Nagy köszönettel tartozunk a Magyar Kormánynak, hogy külön keretet biztosított erre a beruházásra, hiszen önerőből nem tudtuk volna megoldani. Éppen ezért őszinte örömmel adom át ezt a két utcát, valamint a város másik részében található Akácos és Korona utcát, amelyek szintén megújulhattak - mondta a polgármester, azzal a kiegészítéssel, reméli, hogy nem kell majd újabb ötven évet várni a következő felújításra.

A sümegi fejlesztést az Ifjúság utcában Nagy József kanonok, főesperes áldotta meg, majd a kifeszített nemzeti színű szalagot Navracsics Tibor miniszter, országgyűlési képviselő, a Végh László polgármester, a kivitelező cég nevében pedig Bódis Péter vágta át.