A képviselőtől hallottuk, hogy az első találkozón, Herenden kétszázötvenen vettek részt. Akivel ez ügyben folyamatosan együtt dolgoznak, Hirschl Melinda tette hozzá, hogy azóta dinamikusan nő a létszám, a negyedik alkalomra már hatszázan gyűltek össze a felállított hatalmas sátorban azzal, hogy négy-öt csoportot vissza is kellett mondani. Lehet, hogy jövőre kétnapos lesz a buli?

Ha már a számoknál tartunk: az első fellépőtől (Benyovszki Pál szavalta Az öreg faültető énekét) a Szulikót éneklő Fajszi Énekkarig összesen harminchat nyugdíjas-produkciót láthattak, hallhattak a vendégek. Hatperces műsorok sokaságát, melyeket nemcsak megszervezett, egyeztetett, műsorba illesztett Melinda, a nyugdíjasfesztivál mozgatórugója, de maga volt a hosszú nap műsorvezetője is, aki csodák csodája, de estére sem veszítette el a hangját.

Ami pedig a számok közül a legérdekesebb, hogy milyen évjáratokat képviseltek a fellépők. Nyugdíjasként mindenki túl volt a hatvanadik életévén, kivéve a települési csoportok fiatalabb közreműködőit. Egy aktív korú városlődi néző elragadtatását idézve: – Mennyi nyugdíjas nő, és mind milyen jó! Természetesen felléptek férficsoportok is, meg láttunk vegyes csapatokat, de tény, ami tény: zömmel hölgyek álltak színpadra, szimbolizálva az örök anyaságot; felnevelni a gyerekeket, később az idős szülőkkel törődni, majd amikor a társ tekintetéből eltűnik a csibészes fény és nem marad más, csak egy beteg öregember, mellette is segítőnek lenni. A nem is létező énidőből elcsípett órákban járnak énekelni, táncolni – így jöttek létre a nívós produkciók.

Még többen jönnének

A fellépő csapatok egy-egy tagja vitte a bemutatkozó nyugdíjasklub tábláját, a táblás sort pedig Bodnár Zsóka vezette, aki Veszprém legsokoldalúbb, legtöbb programot lebonyolító közössége, az ezerarcú Bónusz szeniorklub vezetője. Mi más lehetett volna a bevonulás alatt énekelt közös dal, mint az Újra itt van, újra itt van a nagy csapat! Zsóka, aki az Életet az Éveknek mozgalom megyei vezetője is, így vélekedett a fesztiválról: – Csodálatos, színvonalas műsorszámokat láttunk. Attól tartok viszont, hogy már túl sokan vagyunk, és lassan kiszorul a vers és a színdarab, mert a távolabb ülők nem hallanak semmit, bármilyen jó is a fiatal hangosítógárda. El kell ezen gondolkodni, mert tudom, hogy még többen szeretnének jönni.

Generációk találkozása

Nem csak nyugdíjaskörökben ismerik az „aranytorkú” énekest, Varga Józsefet, aki meglepetéssel érkezett a találkozóra. A nyolcadik x közelében is gyönyörűen énekel, de „csak” huszonnégy éve gyakorolja ezt a műfajt. A tehetség nyilván előtte is jellemezte.

– Lakatos voltam aktív koromban, és fociztunk a fiúkkal. Edzések, meccsek után, amikor összejöttünk, szoktam énekelni. Egyébként nem, mert megnősültem, jöttek a gyerekek, építkeztünk is, szinte nem volt szabadidőm. Amikor Peremartonba költöztünk és beléptünk a nyugdíjasklubba, kezdtek felkérni énekelni. Azóta mindig sok a meghívás.

Feleségével, Hugival 56 éve házasok. Együtt jöttek a nyugdíjasfesztiválra, számos CD-t készítettek, közösen intézik a fellépésekkel kapcsolatos ügyeket. A közelmúlt eseménye, hogy Jóskát Herenden egy második osztályos kisfiú, Szimku Ákos is hallotta énekelni. Odament hozzá és arra kérte, hogy vele énekelhessen. A kívánság Városlődön teljesült; Varga József és Szimku Ákos együtt adta elő a Jóska, hol vagy? című dalt. Kevesen kaptak ekkora vastapsot a nap folyamán.