Kontrát Károly országgyűlési képviselő a helyszínen megjegyezte: büszkeséggel tölti el, hogy járva a választókerületet, fantasztikus, összetartó közösségekkel találkozhat, akik nélkül ezek a sikeres rendezvények nem jöhetnének létre. Ilyen például a litéri Tárcsás piknik, amit harmadik alkalommal szerveztek meg.

Osváth Örs polgármester büszkén beszélt arról, hogy minden évben nagyon várják az emberek a rendezvényt, ahol szép erdei környezetben, jóízű beszélgetések közben szabadban készíthetik el a finom falatokat, melyeknek így még különlegesebb ízük van. A rendezvényen volt főzőverseny, majd ismert fellépőkkel, zenés programmal zárták a napot. A résztvevők különféle húsokat és zöldségeket sütöttek meg tárcsán, miközben nyugágyon és szalmabálán pihentek meg.

Kontrát Károly országgyűlési képviselő és Osváth Örs polgármester a litéri pikiniken

Fotós: Képviselői Iroda

Mint ismert, a tárcsa, amelyen mostanában egyre többen sütik a húsokat és zöldségeket, vagy készítenek benne slambucot, nem más, mint egy átalakított mezőgazdasági eszköz, az úgynevezett boronatárcsa, amit eredetileg arra használtak, hogy az aratás és a szalma betakarítása után a tarlóhántást és tarlóápolást elvégezzék. A nem egészen lapos tárcsát a mezőgazdasági felhasználásból gasztronómiai eszközzé való előrelépésekor több módon is átalakítják. Így behegesztik a tárcsa közepén lévő lyukat, majd felcsiszolják, és olyan formára hozzák, hogy a tűz fölé lehessen tenni. Így kaphat a tárcsa lábakat, furatokat, amelyekkel, mint egy bogrács, a tűz fölé lógatható, illetve, ha a grill keretei illeszkednek a tárcsához, akkor csupán fülek kerülnek rá. Népszerű a boronatárcsa is, amelyet több módon is használhatunk, mivel a lábait könnyűszerrel kicsavarhatjuk a tárcsa alján lévő menetből. A tárcsát nemcsak nyílt láng felett használhatjuk, hanem gáztűzhelyen, sparhelten is. A balesetek elkerülése miatt arra érdemes figyelni, hogy a tárcsa fixen álljon, ne billegjen.