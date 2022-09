A győri Friends Big Band zenekar szaxofonosa vallja, hogy mivel ajkai születésű és a városból indult a pályája, a templom közel áll hozzá és a családjához. – Több családi esemény köt minket ide, ismerjük a helyieket és kötődünk a templomhoz. Mindez ösztönzően hatott ránk, és a zenekarra ugyancsak. Bár mi harangot önteni nem tudunk, és házat építeni sem, de úgy gondoltuk, hogy zenével hozzájárulhatunk az építéshez. Nagyon hálás vagyok a zenekarnak, amelynek tagjai az első pillanattól támogatták az ötletet, és azóta is minden segítséget megadtak a tagok a koncert szervezéséhez, lebonyolításához. Nagyon jó érzés volt ajkaiaknak játszani a művelődési központban. Remélem, később még újabb események is lesznek, ahol találkozhatunk – mondta Mike Zoltán, aki 14 éve játszik a 24 éves győri zenekarban. Reményét fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy még sok éven át együtt játszhatnak, aztán idővel a fiatalok átveszik a stafétát.

Mike Zoltán a Győri Nemzeti Színházban dolgozik, ahol minden stílusban kell játszania egy zenésznek. De az operett, musical, opera műfaja mellett kellemes kikapcsolódást nyújt, jólesik számára könnyűzenét előadni, a bigband zenekarban játszani – vallotta az ajkai koncertet követően.

Amint arról korábban már írtunk, a templom tornya idén februárban teljesen kiégett. A tűz oltásához használt víz szintén károkat okozott az épületben. A Szent István király-templom 25 méter magas és hat méter átmérőjű tornya teljesen tönkrement, és a harangokat tartó szerkezet is súlyosan károsodott. A torony újjáépítését segíteni vágyóknak a tósokberéndi plébánia ad információt a támogatás módjáról.