A folytatásban nagy sikerrel léptek színpadra az Acro Dance és a Broadway Tánccsoport táncosai, a hagyományőrzés jegyében fergeteges szüreti néptáncgála is volt a sümegi és badacsonytördemici táncosok közreműködésével. Gáspár Laci énekest, dalszerzőt is láthatta, hallhatta a közönség a rendezvényen, a szüreti mulatságot végül DWG együttes koncertje zárta. A Kisfaludy Művelődési Központ udvarán természetesen érdekes kísérőprogramokról is gondoskodtak a szervezők, főként a gyerekek örömére, rendelkezésére állt például az ugrálóvár, a szüreti alkotóház, a szőlőpréselés lehetősége és a ,,könyvszüret".