Ovádi Péter országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP), kormánybiztos köszöntőjében gratulált az egyesület három évtizedes fennállásához, külön üdvözölte Török Lajost, a Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének elnökét, aki tíz esztendeje vezeti a közösséget. Hangsúlyozta: fontos, hogy az egyesületeknek motorjai legyenek, hogy az azt vezetők összetartsák a társaságot. Megemlékezett Szente Józsefről, aki közel két éve, életének 77. évében hunyt el. Mint a képviselő elmondta, nagy űrt hagyott maga után a veszprémi nyugdíjasközösségek egykori szervezője, Veszprém Város Idősügyi Tanácsának társelnöke, a veszprémi evangélikus egyházközség tagja. - Nagy szeretettel gondolok rá, emlékét méltóan szeretnénk megőrizni - mondta Ovádi Péter, aki hangsúlyozta, hogy büszkék lehetünk a veszprémi nyugdíjas-társadalomra.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere az ünnepség kapcsán elmondta: a város a szépkorúak keze munkájának eredménye, amiért hálás a közösség. Azért is hálásak, mert példák az utánuk jövőknek. - Az a rögös út, amit önök az elmúlt 30 évben végigjártak, példaként kell hogy szolgáljon az összes civil szervezetnek - mondta a városvezető. - Megmutatták, mi a civilség, az önszerveződés, és mit jelent közösséget létrehozni. Kijelentette, ennyi ideig együtt tartani egy közösséget hatalmas erőfeszítéssel jár.

Török Lajos, a Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének elnöke beszédében megemlékezett elődeiről, így Ötvös Károlyról és Hajdu Imrénéről, Manyikáról is. Mint fogalmazott, elődeik annak idején elkezdtek valamit, valami előremutatót a nyugdíjasközösségek szervezetei kialakításában, majd folytatták az utódok, mert értékesnek tartották mindazt. Kezdetben a társak segítése volt fókuszban, az, hogy az alacsony nyugdíjakat meg tudják toldani kicsit. Arról is beszélt, hogy elődeik azt is pontosan tudták, hogy a nyugdíjasok érdekében együtt kell dolgozni az állami szervezetekkel és azok munkatársaival. Az érdekvédelem ma inkább a párbeszéden, együttműködésen alapul, Veszprémben ez a tartalom adja egyesületük tevékenységeinek alapját. Úgy vélte, hogy országos szinten nem rózsás a helyzet, mert szerinte a nyugdíjas-társadalom megosztott, nem tudják tevékenységeiket összehangolni. - Az életkor előrehaladása ne a veszteségek halmozódását jelentse, hanem esélyeket az alkalmazkodásra, változásra, az új élmények és örömforrás megtalálására - emelte ki Török Lajos.