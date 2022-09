Nyulasi László üdvözölte az eseményt, mert szerinte nagy szükség van vérre az egész országban, és ilyenkor a légimentők is részt tudnak venni az ellátottság javításában. Az elmúlt egy évben a balatonfüredi helikopter hétszer használta a helyszínen az életmentő vért, és adott lehetőséget a túlélésre a súlyos sérülteknek.

Elhangzott, főként újraélesztéshez, traumás, motoros és gyermek sérültekhez, autóbalesetekhez, vízben történt rosszullétekhez, magasról történt esésekhez riasztották őket. A mentésirányítás a riasztási protokoll alapján dönti el, riasztanak-e mentőhelikoptert. Ebben meghatározták az eseteket, amikor magasabb szintű ellátásra, mentőhelikopterre van szükség. Ilyen például az égési sérülés, amikor a beteget gyorsan egy adott centrumba kell juttatni, vagy a szívinfarktus, a sztrók.

Fotós: Penovác Károly/Napló

Nincs mérlegelési lehetőség több jármű baleseténél, a légi balesetnél, kritikus állapotú betegnél, gyermeksérültnél. Tavaly augusztusig 386 riasztás történt, idén ugyaneddig 477 esetben érkezett riasztás a füredi légimentő-bázishoz, ahol hét orvos és öt paramedikus dolgozik. A mentőhelikopterben a beteg mellett ül az orvos, elöl a paramedikus és a pilóta. Nyulasi László, aki maga is paramedikus, legfőbb idei sikerét érintő kérdésünkre elmondta, újraélesztettek egy fiatalembert a Balatonnál, aki rosszul lett a házánál. A gyermeksérülés szerencsére nem jellemző, de előfordul, főként autóbaleseteknél, amelyekre idén is volt példa.

Nyulasi László, a balatonfüredi légimentő-bázis vezetője

Fotós: Kovács Erika/Napló

A bázisvezető beszélt egy Veszprém megyei kisgyermekről, aki beleesett a kerti medencébe, őt is újraélesztették. Ismert, Adj vért a légimentőkkel, hogy mások is túlélhessék! névvel, idén is országos véradást szervezett a Magyar Légimentő Nonprofit Kft., a Magyarországi Légimentésért Alapítvány, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt.