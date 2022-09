Ovádi Péter országgyűlési képviselő megnyitójában arról beszélt, hogy nagyszerű polgárőr egyesület működik Herenden, olyan, amely minden hasonló közösségnek példa lehet. Az ilyen egyesületnek köszönhető, hogy ma Magyarországon 65 ezer polgárőr szolgál. "Az Önök áldozatos munkája mutatja azt, hogy Magyarország évre évre biztonságosabb" - hangsúlyozta, majd hozzátette: ezért a munkáért a kormány az elmúlt évtizedben a duplájára emelte a polgárőrség támogatását.

Dékány Balázs rendőr ezredes, a Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság megbízott vezetője kijelentette, megtisztelő számára az, hogy szeptember elsejétől a megyét szolgálhatja. Elárulta, hogy fiatal korában ő maga is volt polgárőr és érezte, hogy mekkora szükség van az ilyen jellegű összefogásra. A közös munkából az elmúlt hetekben is kapott ízelítőt, mind a legutóbbi közlekedési akció kapcsán, mind egy eltűnés kapcsán - utóbbi eseményen az eltűnt férfit a polgárőrök találták meg. "Nagyon jó közösségbe érkeztem, köszönjük az eddigi támogatást, amire a jövőben is számítunk" - jelentette ki.

Mezei József, a Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség elnöke arra hívta fel a figyelmet, nagy feladat az, hogy ennyi ideig sikerült együtt tartani egy közösséget, utalva arra, hogy polgárőrség tavaly ünnepelte megalakulásának 30. évfordulóját. Kiemelte: az ország vezetése elismeri közösségük munkáját és számos támogatást nyújt számukra. Szólt arról is, hogy Veszprém megyében kiváló a közbiztonság, amiben a polgárőrségnek is van szerepe. Elhangoztak számok is, eszerint a megyében több, mint 3 ezer polgárőr tevékenykedik, akik több, mint 236 ezer órányi szolgálatot teljesítettek.

Hegyi Gábor herendi képviselő elmondta, köszönettel tartoznak a polgárőröknek, hiszen önkéntesen, térítés nélkül, szabadidejükben végzik tevékenységüket.

A rendezvényen elismeréseket is átadtak, így Szent György emlékplakettet vehetett át Porkoláb Imre, az Ajkai Polgárőr Egyesület tagja, Madár Tibor, a Borszörcsöki Polgárőr és Tűzoltó Egyesület vezetője, Bérczesné Haász Éva, a Balatonkenesei Polgárőr Egyesület tagja, Sass Roland, az Egyházaskeszői Polgárőr Egyesület vezetője, Pelikán Sándor Tibor, a Sümeg Polgárőr Egyesület tagja, Zsöllei Attila, a Herend Város Polgárőr Egyesület tagja és Troják Mihály, a Szápári Polgárőr Egyesület vezetője. (Schögl Mátyás, a Balatonfüredi Polgárőr Egyesület tagja, és Szili Ferenc, az Inotai Polgárőr Egyesület polgárőre nem tudott részt venni az eseményen.) A rendezvényen három segédmotor-kerékpárt is átadtak.