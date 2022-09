A Rákóczi Telepi Tagiskola 1952 szeptemberében nyitotta meg kapuit, akkor még csak két tanteremmel. A városrészben közösségszervező erőként is komoly tényezőnek számító intézmény azóta folyamatosan bővül és fejlődik.

– Iskolánkat a kezdetektől a mai napig egy különleges, családias hangulat jellemzi. Nem véletlenül. A Rákóczi Telep a bányászok számára épült lakótelep volt, ami annyit jelent, hogy itt egy nagyon összetartó közösség élt. Ennek köszönhetjük a családias jelleget. Itt mindig találtunk segítő kezet, ha valamire szükségünk volt. Olyan önzetlen embereket, akik az iskoláért hajlandóak voltak áldozni nemcsak erőt, energiát, hanem anyagiakat is – mondta el lapunknak Pintér-Simon Ágnes tagintézmény-vezető, akitől megtudtuk, az intézmény őszi megjelenéssel tervez egy kiadványt, melyben az eddigi osztálynévsorok is benne lesznek.

– Az ünnepek és évfordulók összegzésre késztetnek bennünket. Szeretünk számszerűsíteni, hogy hány diák, hány évfolyam, s hány pedagógus volt részese az elmúlt 70 évnek, de a lényeg nem a számokban rejlik. Sokkal inkább az itt megszerzett tudásban és az emlékekben, amelyeket az itt végző diákok és oktató pedagógusok magukban őriznek és továbbadnak az utánuk jövőknek. Ez határozza meg napjainkban is a Rákóczi Telepi Tagiskola jó hírét és szellemiségét – mondta el az ünnepségen Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere.

Az ünnepségen az első osztályosok hagyományos befogadását követően kötetlen beszélgetésre várták a jelenlegi és volt diáktársakat, tanárokat, akiknek egy, az iskola múltját bemutató kiállítással is készültek a Rákóczi Telepen.