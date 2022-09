Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, Végh László, Sümeg polgármestere és Kiss Boglárka, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) szóvivője közreműködése, illetve helyszíni tájékoztatója mellett immár hivatalosan is átadják a Sümegen a 84. számú főút, a Tóth Tivadar utca és a Fehérkő utca kereszteződésében kialakított körforgalmú csomópontot. Amint lapunkban is írtuk már, a Sümeget kettészelő 84. számú főút jelentős forgalmat bonyolít le, ami állandó gondot okozott a két városrész közötti közlekedésben. A mostani beruházással a jelentős baleseti veszélyforrás megszűnt, a közúti forgalom pedig kiegyensúlyozottá vált. A körforgalmat a járművek számára már nyáron megnyitották, kedden kora délután a hivatalos átadás is megtörténik.