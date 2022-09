Ezt a kivitelező vállalat vezetője, Szencz Lajos is megerősítette lapunk érdeklődésére. Mint elmondta, a tervezett ütemben megy az építés, a Szent György-hegy térségében nagyobbrészt már szilárd burkolatot kapott az út, Raposkán, a művelődési ház közelében éppen most zajlik ez a munkafázis. Hegymagas és Szigliget között is dolgoznak, helyenként már a kavicsozás, máshol az út előkészítése van folyamatban.

A Tapolca, Raposka, Hegymagas és Szigliget települések által alkotott konzorcium elképzelése 2016-os elindulása után úgy tűnik, most az utolsó szakaszába lépett. Hat évvel ezelőtt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 415 millió forintos pályázati keretet biztosított a beruházáshoz. Ez a keret az építőipari árak emelkedése miatt kevésnek bizonyult, így a kormány segítségére is szükség volt a régi álom megvalósulásához. A projekt a Széchenyi 2020 program által, mintegy 943 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével készülhet el, és a tervek szerint idén novemberben már használhatják a bringások.

A kilenc kilométer hosszú kerékpárút nyomvonala Tapolcáról a Kisapáti felé vezető aszfaltos úton indul el, ahol csupán a meglévő úton felfestés jelzi a kerékpárút nyomvonalát. Majd a jobb oldalon egy jó minőségű, szép tájon át vezető bringaút kezdődik, amely a Szent György-hegyet északról megkerülve, szőlőtáblák között éri el Raposkát. Itt a település meglevő útjain halad, és a kultúrháztól szintén egy új úton tekerhetnek tovább a biciklisek Hegymagasra. Innen Szigligetig a lápos, erdős területen vezet az út a Balaton felé, ami végül a Ciframajornál éri el a 71-es számú főútvolanat és a balatoni kerékpárutat.