A rendezvény fővédnöke és a település polgármestere, Jurcsó János megnyitóbeszédében kiemelte, nemcsak Balatonkenesét ünnepelték ezen az alkalmon, de a testvérvárosi kapcsolatukat is Tutzinggal. – Harmincéves jubileumot ünneplünk német testvérvárosunkkal, de két év kimaradt a Covid-járvány miatt, így tulajdonképpen már harminckét éve ápoljuk a jó kapcsolatot egymással. Ennek okán a tutzingi testvértelepülés egy delegációval érkezett el hozzánk, és együtt ünneplik velünk Kenese napját – tette hozzá a polgármester.

A külföldi delegáció nem érkezett üres kézzel, egy egyedi padot ajándékoztak Balatonkenese városa számára, amelyet a polgármesteri hivatal előtt helyeztek el, és a rendezvény keretében fel is avatták azt. A balatonkenesei önkormányzat három tölgyfát is ültetett az ajándékba kapott pad köré a testvérvárosi kapcsolatok szimbólumaként.

A Kenese Napja program jótékonysági főzőversenyével a város csökkentett szociális keretét egészítették ki a beérkezett adományokkal. – Ahol szorít az öv, ott a közösség segít kipótolni, jelen esetben a Kenese Napja program teljes bevétele a szociális keretbe fog kerülni. Bízunk abban, hogy a rászorulóknak, akik most fokozottan ki vannak téve az elszabaduló inflációnak és a magas áraknak, nekik majd segíteni tudunk – mondta el Jurcsó János.

A testvérvárosi delegáció nem érkezett üres kézzel, egy egyedi padot ajándékoztak Balatonkenese számára

Fotós: Horváth Virág/Napló

A rendezvény során körülbelül 10 csapat ragadta meg a fakanalat, és különböző vadételeket készítettek el, amiket kóstolójegy ellenében meg is lehetett enni. A főzőverseny zsűrijének elnöke Győrfi Pál magyar mentőtiszt, az Országos Mentőszolgálat szóvivője volt, a versenyt végül a Balatonkenesei Városvédő Egyesület szarvasgulyása nyerte meg. A csapat „főszakácsa”, Török László a Napló kérdésére elmondta, a gulyás különlegességét a lestyán kesernyés íze adta meg, amely végül a zsűri tetszését is elnyerte. Elmondta, a jótékony cél hajtotta a városvédők csapatát is, olyan ételt akartak főzni, hogy minél több pénzt tudjanak vele összegyűjteni a rászorulóknak.

Tóth-Renczes Kata, a Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár rendezvényszervezője elmondta, rengeteg érdeklődőt vonzott az esemény, sokan vásároltak kóstolójegyet, illetve Zanzibár-koncerttel és több mint 600 vendéggel zárult a II. Kenese Napja program.