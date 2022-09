A rohamosan fejlődő település a közösségszervezésben is élen jár, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint soron következő rendezvényük, melynek bevételét a rászorulók megsegítésére fordítják majd. Nemcsak a Balatonkenesén élők számára lesz nyitott a rendezvény helyszíne, a Kálvin János tér, de minden érdeklődőnek, barátnak, messzebbről érkező számára is.

Egész napos programokkal készülnek kicsiknek és nagyoknak, koncertekkel, játékokkal, baráti beszélgetésekkel, finom borokkal és ízletes vadételekkel. A helyi szervezetek ismét főzőcsapatokká alakulnak, és minden bográcsban ízletes vadételekkel készülnek majd, melyeket kóstolójegy megváltásával el is lehet majd fogyasztani. A rendezvényen értékesített jegyekből befolyt összeget a szociálisan rászoruló balatonkenesei lakosok megsegítésére fordítják.

Az egész napos programok között szerepel a Vitéz László-bábelőadás, ellátogat Győrfi Pál, meghallgathatjuk a fiatal énekművészek fellépését, 16 órától Operettvarázs előadáson vehetünk részt, illetve az elkészült ételeket is értékelni fogják a délután folyamán. Az esti programok között 18 órakor a Zanzibár zenekar koncertjét élvezhetjük majd. A színpadi programokon túl kézműves- és gasztrovásárral készülnek a szervezők, kitelepülnek a helyi kulturális, művészeti és sportközösségek, illetve a bor és vadételek témájában szakmai beszélgetésekre is számíthatnak az érdeklődők.

A rendezvényen rengeteg gyerekprogram közül is választhatnak a legkisebbek az origamitól a gyöngyfűzésen és a kvízjátékokon át a játszóházig.

A rendezvény fővédnöke Jurcsó János, Balatonkenese polgármestere.