Mint az elhangzott, a kormány 2013-ban befagyasztotta a víziközmű-szolgáltatók díjait, amivel nehéz helyzetbe hozták a szolgáltatást végző cégeket. Ezt a feladatot a Bakonykarszt Zrt. látja el Veszprémben és további 122 településen. A frakcióvezető szerint a cég idei üzleti tervében több mint 470 milliós veszteséggel kalkulált, de az energiaár-emelés további 4-6 milliárd forint kiadást jelent a cég számára. Elmondta azt is, több tulajdonos önkormányzat felvette a kapcsolatot az illetékesekkel azzal a szándékkal, hogy a vízszolgáltatást az elkövetkezendőkben működtesse az állam.

Ugyanakkor írásban és a sajtótájékoztatón is több kérdéssel fordult Hartmann Ferenc Porga Gyulához, Veszprém polgármesteréhez. Azt kérdezte, hogy mi lesz a veszprémi ivóvíz- és csatornaszolgáltatás sorsa, tett-e bármilyen írásbeli nyilatkozatot a cég jövőbeni státuszára vonatkozóan, Veszprém 37 százaléknyi tulajdonrészével vizsgálta-e a kiválás lehetőségét, és azt is megkérdezte, ha az államhoz kerülne a cég, kik fogják biztosítani a szolgáltatást.

Hangsúlyozta, a hulladékgazdálkodási cégek állami kézbe kerülése sem zökkenőmentes, mint mondta, azóta is gondok vannak a szolgál­tatással.