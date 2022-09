Hegedűs Barbara alpolgármester (Fidesz–KDNP) felidézte, 2021-ben ugyan sikertelenül pályázott Veszprém az Európa Ifjúsági Fővárosa címre, a pályázati anyagban meghatározott és kitűzött célokat igyekeznek megvalósítani.

Ennek részeként döntöttek úgy, hogy megújítják az önkormányzat 2014-es ifjúsági koncepcióját. Részben a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa támogatásával egyéves programot indítanak, amelynek első elemeként kérdőívben mérik fel a Veszprémben és harminc kilométeres körzetében élő 13-30 éves korosztály igényeit, elvárásait, jövőbeli elképzeléseit. A kérdőívet elküldik iskoláknak és civil szervezeteknek is, valamint több rendezvényen és a város honlapján online is kitölthető lesz a felmérés. A kérdőív eredményeként alakul ki az új koncepció alapja, majd rendezvényeket és workshopokat szerveznek, ahol a fiatalok elmondhatják véleményüket, emelte ki az alpolgármester. Létrehoznak egy fiatalokból álló, tizenkét fős csapatot is, akik a következő időszakban aktív résztvevői lesznek a koncepció kidolgozásának.

Az önkormányzat egy Erasmus+ pályázaton több mint 52 ezer euró (közel 21 millió forint) vissza nem térítendő támogatást nyert el az ifjúsági koncepció megújítására, ebből a forrásból finanszírozzák a rendezvényeket és a workshopokat.

Hegedűs Barbara elmondta, szeretnék, ha a kérdőívet szeptember végéig legalább 760 fiatal kitöltené, és a tervek szerint 2023 második negyedévében terjesztik a közgyűlés elé az új ifjúsági koncepciót.