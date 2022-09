Maradj velünk! Hívj most, beszéljünk! 116-123. Ez olvasható azon a táblán, amit a Magyar Lelki Elsősegély Szolgálatok Szövetsége (LESZ) és a Kapaszkodó Mentálhigiénés Egyesület helyezett el preventív céllal a Szent István völgyhídon. Erről is beszélt Szakács Károly a szombati konferencián. A Kapaszkodó Mentálhigiénés Egyesület elnöke elmondta, az iskolások számára meghirdetett pályázatra 150 pályamű érkezett, 25 esszé, a többi rajz, tizenhét tanulót díjaztak. A megnyitón elhangzott, a LESZ-nek huszonhat szakszolgálat a tagja, nemcsak a határon belül, de Erdélyben, Kárpátalján és Felvidéken is, a munkatársak évente 200 ezer hívást fogadnak. Halmay Gábor önkormányzati képviselő köszönetet mondott a szakmában dolgozó mentálhigiénés szakembereknek, nagy szükség van rájuk. Oberfrank Pál, a Petőfi Színház igazgatója arról beszélt, mindnyájan lelki terheket hordozunk, a teátrum a feladatain túl az emberek lelki életére is figyelmet fordít.

A konferencián Kellerné Egresi Zsuzsanna, a színház igazgatóhelyettese, kreatív menedzser, mentálhigiénés szakember „bús szívből énekelni…” - Amikor a tehetség túl nagy teher címmel Domján Edit színművész és Szécsi Pál énekes életét, szerelmét, halálát ismertette. Pilipkó Erzsébet entográfus A magyar parasztság hagyományos halálképe címmel tartott előadást. Kígyósi Zsuzsannnára, a Veszprém megyei pszichiátria kiemelkedő személyiségére fia, Szoboszlai András főorvos és Medgyaszai Melinda pszichoterapeuta emlékezett. Kígyósi Zsuzsanna gyakorló pszichiáterként, megyei gondozóvezető főorvosként, szakfelügyelőként és igazságügyi elmeorvosszakértőként munkálkodott a mentális betegségek diagnosztizálásban és kezelésében. A kilencvenes években tragédiasorozat sújtotta Veszprém városát, fiatalok vetették magukat mélybe a vidaktról, Kígyósi főorvos asszony kerekasztal megbeszéléseket kezdeményezett és szervezett, próbált rávilágítani a kommunikáció fontosságára, az életcsapdában vergődő ember megsegítésére.

A konferencia zárásaként a kapaszkodó egyesület és a LESZ elismerését vehette át a Petőfi színház és a Paper Dog Hungary.