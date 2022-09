Porga Gyula polgármester azzal kezdte a beszédét, hogy a közlekedésből adódó kihívások és nehézségek a legtöbb várost érintik. Felelevenítette, hogy 2017-ben a közgyűlés fenntartható mobilitási tervet fogadott el, melynek elkészítésében sok szakértő vett részt, és a tanulmány komplexen foglalkozott a közlekedéssel. Ennek megvalósítása elkezdődött, benne az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokkal. Beszélt arról is, hogy egy kutatás szerint a belváros forgalmának 15 százalékát a parkolóhelyet kereső járművek teszik ki. Hangsúlyozta, hogy az infrastruktúrában sem maradhat le Veszprém, hiszen vannak hiányosságok, elég csak a kórház megközelítésére gondolni. Ezt igyekeznek orvosolni azzal is, hogy az egykori vérellátó-parkolóként ismert területen 174 férőhelyes parkoló épül. Épül egyebek mellett az egyetemmel közösen is mélygarázs, de 2023-ra további parkolóhely-bővítésre lehet számítani, így a bútorgyári területen 95, míg a korábbi szikvízparkoló helyén 130 új parkolóhely létesül, ami ezernél több parkolóhelyet jelent majd a belvárosban.

Mészáros Zoltán, a VEB 2023 Zrt. főtanácsadója elmondta, van egy pont, ahonnan már nem lehet egy városban több parkolóhelyet kialakítani. Azaz Veszprém a jövőben ilyen léptékű parkolófejlesztést a város szerkezete, tereinek szűkössége és topográfiája miatt nem tud majd véghezvinni. Kiemelte, hogy az Európa Kulturális Fővárosa program döntéshozói támogatandónak ítélték meg a VKSZ Zrt. céljait, és a parkolási rendszer kiépítése ennek kapcsán 90 és 290 millió forintos támogatással jöhet létre, két lépcsőben.

Temesvári Balázs, a VKSZ Zrt. vezérigazgatójának filozófiája szerint az az elérendő cél, hogy a fogyasztó, aki igénybe veszi a szolgáltatást, minél kevesebb kellemetlenséggel találkozzon akkor, amikor szolgáltatásokat vesz igénybe. Ügyfeleik leginkább a parkolási rendszert illetik kritikával, ezért olyan technikai megoldást kerestek, mely ezen segíthet. A projekt során 25 helyszínen 47 darab kamerából álló rendszert valósítanak meg, amelyek a parkolókat figyelik és adatokat gyűjtenek. Temesvári Balázs felhívta a figyelmet arra, hogy az adatokból a közlekedést és a parkolást valós időben tudják segíteni a rendszer segítségével, ám nem figyelik például a rendszámokat, viszont a szabad parkolóhelyek számát összesítik. Ennek kapcsán aztán nagyobb szolgáltatókkal – Google és Waze – is tárgyalásban állnak, hogy elérhetőek legyenek az információk a felhasználók számára úgy is, hogy LED-es tájékoztató táblákat helyeznek ki, ami reményeik szerint útba igazítja majd a parkolóhelyre vadászó sofőröket.