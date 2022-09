– Igyekszem sokat bringázni, legalábbis próbálok – mondta mosolyogva a startra várva Mike Friderika, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. (VEB) programfejlesztésért felelős igazgatója, aki kerékpárral állt ki a nagy megmérettetésre. – Nincs rollerem, és autóbuszbérletem sem. Hogy mennyi idő lesz a színházkert? Tíz perc.

– Jó a hangulat, de én egyelőre csak izgulok – ezt már Müller Mihály, a VEB2023 EKF sajtófőnöke mondta, aki elektromos autóval vágott neki az általunk valamivel több mint 3 kilométeresre becsült távnak, és 12 percre tippelte a távot autóval, igaz, a parkolásra utalva egy kicsit vakarta a fejét. – Az a félelmem, hogy dugóban ragadunk, és a kerékpárosok megelőznek. Az elektromos autó azért jó, mert nincs károsanyag-kibocsátása, nem pöfögök az emberek orra alá. És ha nem kormolok oda a gyalogosoknak, a kisgyerekeknek és a gyerekkocsival közlekedőknek, akkor az már nagy dolog.

Mihály bicikli, roller, busz, elektromos autó, gyalogos sorrendet tippelt, majd Polgári István, a V-Busz Kft. ügyvezetője tartott eligazítást a mobilitási hét kapcsán rendezett viadal rajtja előtt. Mint fogalmazott, a verseny célja az, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy sokféleképpen lehet közlekedni.

A célba elsőként Szekeres Dávid, a Méz Rádió műsorvezetője és elektromos rollerja ért.

– Nagyon izgultam, attól féltem, hogy a biciklisek megelőznek – mondta Dávid, aki nem meglepő módon a munkahelyét is rollerrel közelíti meg. – Az útvonalban van egy-két emelkedő, és ezt a rollerek nem szeretik. Kilenc perc alatt értem be, de nem tudom, mekkora távolság volt, pedig előtte térképen is megterveztem a leggyorsabb utat. Ez a siker csak nekem nagy dolog, de büszke vagyok rá. Müller Misinek mondtam, hogy jól fog haladni ő is, de 7 és 8 óra között voltunk, amikor mindenki indult dolgozni, suliba, ráadásul parkolnia is kell. Mellette a Jutasin integetve mentem el.

Megjegyezte, nagyon jó ez a kezdeményezés, ami reményei szerint rendszeressé válik.

A célban – ahol Porga Gyula, Veszprém polgármestere fogadta a résztvevőket – arra is fény derült, hogy parkolással együtt 14 perc az autó ideje, a busz 15 perc alatt ért be, míg a gyalogosok 27 percig szedték a lábukat, hogy a belvárosba érjenek. Persze szó esett az résztvevők által hagyott ökológiai lábnyomról is.