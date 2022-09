Október közepéig lehet jelentkezni a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódó legújabb pályázati felhívás első fordulójára, amelynek gazdája a régiós és veszprémi kulturális élet hosszú távú fejlesztésén dolgozó közalapítvány. Ahogyan arról lapunkban korábban már beszámoltunk, szeptember 15-én jelent meg a Minipályázatok felhívás, a beérkezett projektekről rendhagyó módon közösségi zsűri dönt majd.

Mihályi Patrícia, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. pályázati és forrásteremtési koordinátora kérdésünkre elmondta, az EKF-programban a pályázatok sokkal inkább eszközt jelentenek – a közösségfejlesztéshez –, és nem célt. Ez a szemlélet fokozottan igaz a napokban megnyílt minipályá­zati felhívásra, ami voltaképp egy közösségi bevonás program: arra hívják a régióban működő közösségeket – civil szervezeteket, önkormányzatokat, alapítványokat, egyesületeket –, hogy a helyi igényekre építve hozzanak létre a 2023-as kulturális főváros évadhoz kapcsolódó színes, érdekes, új programokat.

Közösségi programok közösségi döntéshozással – lehetne ez is a felhívás mottója, ugyanis a rendkívül egyszerűen, online kitölthető és beadható pályázatokról civil önkéntesekből álló zsűri dönt majd. A terveket két kategóriába sorolják: a veszprémi és a régiós pályázatokat külön grémium bírálja el. Ebbe a két testületbe folyamatosan toborozzák a résztvevőket; a jelentkezési űrlap kitöltésekor a kultúrafogyasztási szokásokról kell nyilatkozni, a testület összeállításában pedig igyekeznek visszatükrözni a veszprémi és a régiós társadalmi összetételt – magyarázta Mihályi Patrícia. A pályázatot 2023 végéig, a jelenleg futó felhíváson kívül még háromszor hirdetik meg. További három alkalommal is két-két grémium bírálja majd el a beérkező ötleteket. A projektek közösségi zsűrizése az EKF életében is újdonság, a közösségi bevonás módszerének kidolgozásában két tehetséges szakember, Lukácsházi Gergely és Virág Benedek segítette a közalapítványt.

Az első fordulóban október 15-ig várják a pályázatokat, amelyeket 2022. december 1. és 2023. március 31. között lehet megvalósítani. A felhívásban olyan művészeti-kulturális vagy helytörténeti értékkel bíró közösségi eseményeket várnak, amelyek friss megközelítéssel reagálnak valós, helyi igényekre a színház, zene, képzőművészet, iparművészet, mozgásművészet, tánc, építészet, kultúrtörténet, népművészet, tájkultúra, illetve az ökológia területén.

A zsűri által nyertesnek ítélt pályázatokra egységesen 350 ezer forint támogatást ad a Veszprém–Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány. Pályázati fordulónként harminc-harminc veszprémi és régiós ötletet támogat a szervezet, így 2023 végéig összesen 240 projekt kaphat finanszírozást ebben a formában.