8.02

A Padány Iskola oldalsó ajtajánál már felszabadultak az utak, a Jókai utcai bejárat előtt viszont továbbra is nagy a torlódás.

Fotós: Horváth Virág/veol.hu

7.55

A Budapesti út még mindig zsúfolt, a Mindszenty József utcában is lépésben lehet haladni: egyrészt a sok autó, másrészt a megnövekedett gyalogos forgalom miatt.

Fotós: Horváth László/veol.hu

7.50

A Jókai Mór utcában feltorlódott a forgalom, a lezárt Horgos utca és feltételezhetően az iskolakezdés miatt is.

Fotós: Horváth Virág/veol.hu

Fotós: Horváth Virág/veol.hu

Úgy tűnik, hogy többeket is megzavart a lezárás, emiatt inkább megpróbálnak megfordulni, ami lassítja a haladást.

Zsófinak és Dzsenifernek nehéz volt az első reggel, késésben is voltak a Padányiba menet. Elmondták, nagyon izgatottak a végzős évük miatt, de a korán kelés nem hiányzott nekik.

7.48

A Bagolyvári utcában nincs nagy forgalom, sok a diák, de túlnyomó többségük gyalog (és valószínűleg tömegközlekedéssel) érkezik.

7.45

A Házgyári úton hatalmas a forgalom.

A Jutasi úton a Munkácsy út felől a belváros irányába lépésben lehet haladni.

7.37

Mivel a Horgos utca továbbra is le van zárva, az amúgy is nehezen megközelíthető Padányi Iskolába érkezőknek még nehezebb dolguk van, amin az eső sem segít. Sok diák a Virág Benedek utca felől közelít, ahol nincs járda.

Forrás: Horváth Virág/veol.hu

Major Gábor, a hatodik osztályos Pongrác és a negyedikes Gellért apukája mindkét fiút a Padányiba kísérte. Gyalog érkeztek az eső ellenére. Gábor elmondta, nehezen indult a nap, a fiúk nem voltak elragadtatva attól, hogy iskolába kell menni. Abban bízik az apuka, hogy a fiai idén is sikeresek lesznek az órákon.

7.35

A Budapesti úton lépésben lehet haladni a belváros irányába.

7.30

A Dózsa iskola környékén élénk a forgalom, de nincs dugó. Az iskolánál a gyerekek zebrán való átkelését rendőr is segíti.

Sokan az iskolához közeli áruház parkolójában állnak meg egy pillanatra, amíg a csemeték kiugranak a kocsiból, ezzel is segítve, hogy ne torlódjon fel a forgalom.

7.25

A Kossuth iskola mellett vezető, Kabay János utca teljes hosszában nem találni parkoló helyet, de az utca még nem dugult be.

7.10

A Jutasi út fel van marva, az autóbusz állomásnál, a belváros irányába. A reggeli forgalom elég nagy ahhoz, hogy egy zöld lámpán ne jusson át az összes autó, sőt, máris 10-15 autóból álló sor várja a következő szabad jelzést.

Előrejelzés Veszprém megyére:

Meteorológiai riasztás ugyan nincs érvényben szűkebb hazánkra, de így is érezhető, hogy beköszöntött az ősz. A hűvös, esős időben érdemes a szokottnál is óvatosabban vezetni, és nem csak az iskolák környékén, ahova most visszatérnek a gyerekek, gyerekeiket gyalog vagy busszal kísérő szülők, a nyálkás, nedves úton pedig megnőhet a féktávolság, nagyobb esély van arra, hogy megcsússzon az autó.

Mindemellett a Köpönyeg.hu szerint gyenge hidegfronti hatás várható. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak...) is felerősödhetnek.