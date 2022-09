– Az időjárás változásával általában ezt tapasztaljuk mi is, ha jobb idő van, többen vannak kint, és amikor zordabb, többen jönnek be intézményeinkbe – fogalmazott a szakember, aki elmondta azt is, az utcai szolgálat munkatársai ebben az időszakban próbálják rendszeresen látogatni a frekventáltabb helyeket és megszólítani az embereket annak érdekében, hogy menjenek be az intézménybe.

– Alkalmanként előfordul, hogy bemennek az utcai szolgálat irodájába, a nappali melegedőbe, de az éjjeli menedékhelyen is többen bent alszanak – tudtuk meg. – Mi a szociális munka eszköztárával dolgozunk, próbáljuk arra biztatni az embereket, hogy jöjjenek velünk.

Szaller Péter elmondta azt is, hogy téli krízis kerekasztal-egyeztetéseket is szoktak szervezni, amelyen a rendőrség és a közterület-felügyelet illetékes munkatársai is részt vesznek.

Kérdésünkre, hogy mennyien lehetnek kint a veszprémi utcákon, azt felelte a szakember, hogy egész évben számon tartják ezt.

– Veszprémben 260–280 ember az, aki velünk kapcsolatban áll. Ez jelenti mindazokat, akik az intézményes ellátással vannak kapcsolatban, és azokat is, akik az utcai szolgálattal tartják a kapcsolatot – derült ki.

Intézményeikben 160–180 fő éjszakázik bent naponta, az utcai szolgálattal pedig közel százan tartják a kapcsolatot. Ez a szám Szaller Péter szerint azért lehet kicsit csalóka, mert nemcsak azok a személyek vannak benne, akik ténylegesen a szabad ég alatt éjszakáznak, hanem olyanok is, akik zártkertekben, nem lakásnak minősülő helyeken húzzák meg meg magukat.

Megtudtuk, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat változások előtt áll: a vasútállomásnál lévő nappali melegedő máshová kerül a közeljövőben, így ennek a szakmai működését, tervezését készítik elő.

Rákérdeztünk arra is, hogy az energiaárak drasztikus emelkedése miként hathat munkájukra.

– Ez a másik nagy feladatunk, ám ezt a szeretetszolgálat országosan próbálja kezelni. Az bizonyos, hogy nekünk is meg kell húznunk a nadrágszíjat. Akár a rezsiköltségeket, akár a járművek üzemanyag-fogyasztását nézzük. De természetesen arra is figyelünk kell, hogy vannak feladataink, amelyeket semmiképpen nem hagyhatunk el.