– Fontos alkalom Gic és Diósförgepatony testvértelepülési megállapodásának megkötése. Közösségeket köt össze, olyanokat, amelyek egyébként is testvéri közösségek a nemzeti összetartozás révén, a magyarok közös történelme folytán. A kormány több mint egy évtizede támogatja a határon túli magyarokat – mondta el Kovács Zoltán országgyűlési képviselő és a helyiek, a Felvidékről érkezett vendégek figyelmét is felhívta arra, hogy a két falu együttműködése attól válik igazán értékessé, ha a továbbiakban is megtöltik tartalommal személyes kapcsolatok ápolása révén.

Gálffy Szilárd diósförgepatonyi polgármester beszédében megköszönte mindazok közreműködését, akik tettek a két település, lakosai baráti viszonyáért és lehetőséget adtak ezáltal arra, hogy még szorosabbra fűzzék az őket összekötő szálakat. Németh Adrienn gici polgármester köszöntőjében megjegyezte, hogy szeretné, ha a két falu lakói még jobban megismernék egymást, egymás hagyományait, úgy véli, tanulhatnak egymástól és segíthetik egymást.

A szórakoztató programokkal egybekötött ünnepségen jóízű beszélgetések során hangzott el, mi az, amiben hasonló Gic és Diósförgepatony, s milyen sajátosságaik vannak. Szó esett többek közt arról, hogy a mintegy ezerhétszáz lakóst számláló csallóközi faluban már öt-hét évesek fociznak, hét korosztályos futballcsapat játszik. A háromszázötvenes lélekszámú Gicen sokan bicikliznek és neves versenyzők edzenek. Diósförgepatony kerékpárutat épített a Kis-Dunánál lévő rétek felé, meglepően sokan használják azt. Autóversenypálya van a közelében és állatkert is található a településen, főleg nagymacskák laknak benne, sokféle. Mindkét községi önkormányzat foglalkozik mostanában a vízelvezetés megoldásával, a járdáival, tapasztalatcserét folytathatnak erről is, és többek közt a sport, a kultúra terén bővíthetik kapcsolataikat.