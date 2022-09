A háromnapos rendezvényt másodszor szervezték meg a Jutasi úti lakótelep több helyszínén. Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) köszöntőjében reményét fejezte ki, hogy a Jutasi lakótelepen elindított rendezvénysorozatot évtizedeken át megtartják. A városvezető köszönetet mondott az Európa Kulturális Fővárosa program által nyújtott támogatásért, az Agóra munkatársainak a szervezésért. Leszögezte, a 2023-as programsorozat sikerének kulcsa, hogyan tudnak élni a városlakók a lehetőségekkel, egyúttal arra biztatta a lakosságot, kapcsolódjanak be a kulturális évad programjaiba.

A tavalyi egynapos rendezvény után idén három tematikus napra osztottuk fel a programokat. Az első napon a cirkusz kapta a főszerepet, a másodikon a sport, míg a harmadik a gasztronómiáról és a gyermekprogramokról szólt, mondta el kérdésünkre Fazekas Orsolya, az Agóra Veszprém Kulturális Központ művelődésszervezője. Hozzátette, pénteken a Deák iskola előtti parkban a közösségi cirkusszal ismerkedhettek meg az érdeklődők: a bátrabbak légi akrobatikafigurákat, zsonglőrtrükköket is kipróbálhattak, valamint workshopok és többféle bemutató – cirkuszi, tűzzsonglőr, légtánc és légtorna –, továbbá a Cirkollektív csapatainak előadásai is várták az érdeklődőket. A rendezvény második napján, a Kálvin János parkban helyi sportegyesületek jóvoltából sport és ügyességi bemutatók, sportversenyek színesítették a programot, lehetőség volt például asztaliteniszezni, csocsózni, gombfocizni és falat mászni is. Délelőtt Katus Attila személyi edző tartott életmód-tanácsadást, este koncertet adott FankaDeli és zenekara, valamint Vastag Csaba és Vastag Tamás énekesek.