Kovács Zoltán országgyűlési képviselő köszöntőjében elmondta, hogy örvendetes módon a Devecser centrumában levő közösségi épület mostanra ismét közhasználatba került.

– Elsősorban az időseknek, de valójában mindenki számára olyan közösségi létesítmény és tér alakult itt ki, amely a helyieket szolgálja hosszú időn keresztül. Fontos lépéshez jutottunk ma, hiszen az idősek nem csak otthon kötögetnek és főznek, hanem aktív életet élnek. Ahhoz pedig nagyszerű segítséget nyújt a park a játékokkal. A mai fiatalok ugyan már kevésbé sakkoznak, ezért ha jönnek az unokák, őket is meg lehet tanítani a játékra. A szabad tér pedig fontos, hiszen jó levegőn, természetes fény mellett, közösségben lehet játszani ezekkel az eszközökkel – mondta a képviselő, és gratulált a park kivitelezéséhez.

Ferenczi Gábor polgármester arról beszélt, hogy régi álma volt az emblematikus ingatlanegyüttest és környezetét újjávarázsolni.

– A mintegy kétezer négyzetméternyi épület felét már hasznosítjuk, az egyhektáros terület parkosítását is elindítottuk, az első fele már szép állapotban van. Japánkert, rózsakert, székely kapu, babajátszótér kapott helyet eddig itt. A terület hátsó részének fejlesztése során újabb kertrészletet adunk át most. A növényeknek még nőniük kell, később továbbiakat is ültetünk be, és csinosítás várható, de a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a város önkormányzata megbízásából ezt a területet is hasznossá tette. A célunk, hogy a Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központban részt vevők ne csak a beltéren, hanem itt kint is jól érezzék magukat. Azon voltunk, hogy a mediterrán kertbe kerüljün egy szeniorjátszótér olyan eszközökkel, amelyek az idősebb korosztály számára használhatók. Petanque-pályát alakítottunk ki, óriássakkot és lengőtekét helyeztünk el. A jövő évben további elemekkel folytatjuk a sort – mondta a polgármester, hozzátéve, hogy a lakosság egésze számára nyitva áll a park.