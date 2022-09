Egy hivatást, amely ma, 2022-ben úgy tűnik, egyre kevesebb szerepet játszik a gazdasági életben, sokan elhelyeznék a múzeumban a tárgyi emlékeit. A szakma képviselői Magyarország gazdaságának a gerincét adták. A bányászat tette a középkorban Magyarországot gazdasági hatalommá, az arany, a szén, a vasérc révén.

Forrás: Gyarmati László

Trianon után elveszítettük bányáink jelentős részét, de ma is azt mondhatjuk, hogy nem lenne modern Magyarország a bányászat nélkül. A hivatás megteremtette a maga kultúráját is. Az a polgárosodás, amely a felvidéki bányákban kezdődött, Magyarországon is éreztette a hatását.

Az eredetileg idegen ajkúak, akik a bányászvárosokban találtak munkát, teremtettek egzisztenciát, fokozatosan találták meg a helyüket a magyar nemzetben. A hivatás művelői minden nap találkoztak a természettel, annak erőivel. Ők és családjuk is bízott abban, hogy minden nap egészségesen térnek haza. Életüket tették fel a munkára, a közjó szolgálatára.

Forrás: Gyarmati László

A bányászok a legkeményebben álltak ki a közjóléti intézkedések mellett, alakítottak dalárdákat, sportklubokat, egyesületeket. Olyan jóléti intézkedéseket is teremtett, amely nyomán ma már egész Európában magas színvonalú nyugdíj, társadalombiztosítási és munkanélküli ellátás áll rendelkezésre. A Bányásznapon egy hagyományt ünneplünk, amely nem szűnik meg és egyre több jel mutat arra, hogy újjáéled, ugyanis a napjainkban tapasztalható energiaválság figyelmeztet arra, hogy talán túl korán mondtunk le a nyersanyagokról. Európában egyre több ország gondolkodik bányák nyitásán, a bányász szakma újra felfedezésén. Itt, Padragkúton emberöltő óta nincs bányászat, de a közösség ma is együtt van és ez az, ami reményt ad.

A Bányász Kegyeleti és Emlékparkban a megemlékezésen a Padragi Bányász Férfikórus működött közre. Ajka Város Önkormányzata nevében Dorner László alpolgármester és Bujtor Balázs képviselő koszorúzott, valamint hagyományőrzők és civil szervezetek.