- A fa 1974. október végén lett ültetve, a fiam születésének alkalmából - újságolja otthonában munkatársunknak Énekes József, aki végső elkeseredettségében szerette volna elmesélni a Naplónak a fa kálváriáját. - A kis fenyőt én babusgattam, ami az idők folyamán hatalmasra nőtt. Nem is volt vele az elmúlt közel fél évszázadban semmi gond.

Az idős úr hozzáteszi: az utcájuk egy csendes zsákutca. Mint mondja, ha kék fényt látnak, az maga a szenzáció. Megtudjuk azt is, hogy a házak a környéken közel egy időben épültek. A 77 éves Énekes József egyébként a Nitrokémiánál dolgozott több mint 40 évig, onnan ment nyugdíjba mint műszaki vezető. A fiával él, a nejét súlyos, gyógyíthatatlan betegség után veszítette el 2008-ben.

- A fát sokan csodálták, míg élt. Telente sokan fotózták, gyönyörű volt - mondta. - A hatalmas ezüstfenyő az utca egyik ékessége volt.

Az ifjabbik Énekes elmondja, amikor közeledett a mindenszentek és a halottak napja, jöttek az utcából a hölgyek, le-lecsíptek egy-egy ágat a koszorúhoz. De volt, aki ágat kért karácsonyra - szívesen adtak. Énekes József folytatja: senkinek soha, semmilyen kifogása nem volt. Egészen eddig, ugyanis egy környékbelinek gondja volt az egyik ággal, kérte, vágják le Énekesék. Levágták. Ez nem volt elég, a tűlevelek is zavarták. Közben belevágtak a fába, "megcsonkították" - mondják egyszerre.

- Tavasszal aztán sávokban elkezdett elszíneződni a fa... - mondja Énekes József. - Nézze! - mutatja a fotókat. - Olyan, mintha le lenne permetezve egy erős vegyszerrel.

Amikor észlelték, hívták a rendőrséget, akik hamar ki is jöttek a helyszínre, megnézték a "megölt" fát, jegyzőkönyv készült. Kérdezték Énekes urat, hogy van-e kamera. Nincs, volt a válasz. Van-e ellensége?

- Békeszerető ember vagyok, dehogy van, mondtam nekik. Sosem volt konfliktusom - fogalmaz az idős úr.

Hívták a Csalán Egyesületet is a természetkárosítás ügyében, hátha. Sajnos hiába, ám annyit segített az igazságot kutató Énekeséknek, hogy megadták a veszprémi főkertész elérhetőségét, aki aztán elmondta: ez nem egyedi eset a városban...

- Ezek után fordultam a nyilvánossághoz azért, hogy ilyen ne fordulhasson elő a jövőben. Védjük meg értékeinket, ami hiszem, hogy egy öreg, terebélyes ezüstfenyő is lehet a városunkban - mondja csendesen Énekes József. - Hogy kinek állt érdekében elpusztítani? Ez immár költői kérdés.

Mint ahogy az is, hogy ki fogja kivágni, hiszen a fát nem Énekesék "ölték meg". Fakivágási engedélyt kértek, kérdés, hogy mikor jön el a temetés, a kivágás napja.