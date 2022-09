Mesterházy Zsolt hangsúlyozta: az állatkert olyan intézmény, ami akadálymentes, és a kerekesszékkel közlekedő súlyos mozgássérültek is igénybe vehetnek. Hozzátette, nem csak a közlekedés van megoldva, hiszen rendelkezésükre áll akadálymentes mellékhelyiség is, de kiemelte a jegypénztárt is, és a beléptetést is, ahol szintén könnyen boldogulnak.

- Nem csak az állatkert van akadálymentesítve, hanem a fejekben sincs akadály, ami nagyon fontos összetevő - emelte ki.

Végezetül még egy elhangzott tény: a Veszprémi Állatkert volt Magyarországon az első a hasonló intézmények között, ami annak idején vakvezető kutyák belépését biztosította.