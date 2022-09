Claudia Maltos februártól tart órákat minden kedden angol nyelven. Claudia 4 évre érkezett Magyarországra, a Pannon Egyetem doktorandusz hallgatója, szakterülete a többnyelvűség. Várja a keddi napot, amikor jöhet a diákokhoz.

Mint elmondta, jó velük foglalkozni, mert szorgalmasak, fegyelmezettek. Tudják, hogy a magyart nem beszélik sokan, ezért ha külföldön szeretnének érettségi után tanulni vagy dolgozni, sokaknak van ilyen szándéka, fontos, hogy világnyelvet ismerjenek. A vendégtanárral különféle témaköröket dolgoznak fel. Mindegyikre készülnek, de a legjobban az megy nekik, amely kapcsolódik az ő személyes életükhöz, például a divat, a szórakozás, az ünnepek. Claudia 17 éve tanít, ha több, mint két év múlva visszatér a hazájába, otthon is folytatja. Addig szeretne minél jobban megtanulni magyarul, van, ami már most is megy neki, megismerni az országot.

Ha ideje engedi utazik, egyik kedvenc helye a Balaton. Veszprémben kollégiumban lakik, nem ő az egyetlen mexikói hallgató. Családjával a világhálón tartja a kapcsolatot, legutóbb tavaly nyáron repült haza.