Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke ünnepi beszédében Szabó Magdát idézte: „Én azt hiszem, gyereket csak úgy lehet nevelni, ha az ember megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi”. Hangsúlyozta, hogy 2014 és 2020 között Veszprém megyében eddig közel 10 milliárd forintot fordítottak arra, hogy gyermekintézmények megújuljanak vagy újak épüljenek. A település vezetésének gratulált, hogy mertek nagyokat álmodni, és tettek azért, hogy ezek az álmok valóra váljanak.

Farkasné Szolnoki Brigitta polgármester elmondta, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül valósult meg az egykori tsz-iroda átépítésével egy, a kor szellemmének megfelelő épület, egy kis csodahely létrehozása. – Ezzel a beruházással a település népességmegtartó erejét erősítjük, hiszen a mai naptól van bölcsődénk, óvodánk és általános iskolánk is – mondta a polgármester. Az építkezés embert próbáló volt szellemi és fizikai oldalról is, sok tapasztalattal és az összefogás sikerével gazdagodtak a település lakói. A Magyar falu program keretén belül az elmúlt években hat alkalommal is sikeres pályázatot nyújtott be a település, amiért a térség országgyűlési képviselőjének mondott köszönetet a polgármester.

Az ünnepségen a noszlopi óvodások hangulatos gyermekműsorral kedveskedtek a jelenlévőknek, majd áldást mondott Sándor Mihály katolikus plébános és Sárközi Gergely Antal református lelkipásztor. A bölcsőde megtekintése után a faluházban állófogadással folytatódott az ünnepség.