A SolarButterfly (magyarul napelemes pillangó) elnevezésű lakókocsit vasárnap délelőtt lehetett megtekinteni a hotelparkolóban. Brányi Mária alpolgármester (Fidesz–KDNP) köszöntőjében méltatta az ötletgazda Louis Palmer vállalkozókedvét és projektjét. Úgy vélte, az országokon átívelő program hozzájárul a klímavédelem ügyének népszerűsítéséhez. Hozzátette, az önkormányzat törekszik arra, hogy a megújuló energia hasznosítása minél szélesebb körű legyen.

Szalai Attila, a Maxon Motor Hungary ügyvezetője elmondta, svájci anyacégük is támogatja a projektet. Hozzátette, az országban elsőként építettek be víz-víz hőszivattyút, hogy csökkentsék gyáruk környezetterhelését, idén pedig egy közel 500 kW-os napelemparkot telepítenek, ennek első fázisa már elkészült Veszprémben. A projektet a magyar származású, de kisgyermekkora óta Svájcban élő Louis Palmer mutatta be, magyarul. Kiemelte, az ötletet a koronavírus-járvány elején találta ki. Felidézte, 2007–8-ban egy kis napelemes autóval már bejárta a bolygót, most pedig azt tűzte ki célul, hogy egy megújuló energiával működő lakókocsival járják be a Földet önkéntesek. Mindkét útjával azt igyekszik bemutatni, hogy az éghajlatváltozás ellen lehet tenni, mert rendelkezésre áll ehhez a megújuló energia és az elektromos autó.

Fotós: Nagy Lajos / Napló

A SolarButterfly 17 ezer kilométert tett meg az utóbbi három hónapban. A jármű Dél-Európában folytatja útját a következő hónapokban, majd jövő tavasszal indul újra, és a következő három évben bejárja Amerikát, Dél-Amerikát és Afrikát is, mielőtt 2025-ben, a párizsi klímaegyezmény tizedik évfordulóján visszaérkezik Párizsba. A háromtonnás lakókocsinak harminc négyzetméter az alapterülete, konyha és fürdő is található benne. A járművön nyolcvan négyzetméternyi napelem található, ez tölti az elektromos autót is, amely a lakókocsit húzza – mondta el Louis Palmer. Érdekesség, hogy a lakókocsi anyagát újrahasznosított PET-palack adja.

Az út során igyekeznek bemutatni azokat a jó gyakorlatokat is, amelyek a fenntarthatóságot és a klímavédelmet szolgálják. A veszprémi rendezvényen a Pannon Egyetem mutatta be a megújuló energia hajtotta hajó terveit, a Corecomm SI Kft. napelempaneleivel érkezett, míg a Maxon Motor Hungary veszprémi napelemparkja beruházásának részleteit ismertette meg az érdeklődőkkel.