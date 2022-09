Végh László polgármester úgy fogalmazott tájékoztatójában, hogy Kisfaludy személyisége ezen a hétvégén összehozta az irodalomkedvelőket. – Kisfaludy Sándor, a magyar lelkületű költő, aki végül Európa himnuszának adta a kiinduló alapját, Sümegről indult és ide is tért vissza. 250 év múltán fénye újra felragyogni látszik, annak ellenére, hogy a kommunista tankönyvszerzők a kisnemes, magyar érzelmű költőt kiejtették a tankönyvekből. 2021-ben jelentek meg a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program pályázatai, amelybe integráltuk az ötletet, mert tudtuk, érzetük, hogy ez egy olyan szikra, amelyet fel kell élesztenünk. A pályázat támogatásra talált, és idén februárban alá is írtuk a szerződést – mondta Sümeg polgármestere.

– Az EKF már a kezdetektől mellettünk állt, hiszen az ott dolgozók is látták azt, hogy Sümegnek milyen fontos ez a program. Az EKF segítségén kívül a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Nemzeti Közművelődési Intézet szakmai támogatása, aktív jelenléte is bizonyította, hogy milyen fontos Kisfaludy személyisége. A pénteki szakmai konferencia is ezt tükrözte, hiszen nem az unalomig ismert életutat hallgathattuk meg több verzióban, hanem minden előadó hozott valami érdekeset, újat, amitől többek lettünk, ami segít leporolni Kisfaludy elhomályosodott csillogását. Meg kell említeni, hogy az EKF keretén belül a következő évre is van nyertes pályázatunk, amely Kisfaludy személyiségéhez kapcsolódva, de némileg más aspektusban ad bemutatkozási lehetőséget számunkra az európai program egyik láncszemként 2023-ban – sorolta Végh László. Majd hozzátette, hogy a szombati, N. Horváth Erzsébet által rendezett színdarab tette fel a koronát az addigi programokra. – A Batsányi Színjátszó Kör, Tapolca és Sümeg amatőr színjátszói, Román Iván és a badacsonytördemici táncosok közösen állították színpadra ezt a Sümeg számára oly szívhez szóló darabot, amelynek Márió, a harmonikás volt a zeneszerzője. A darab végi vastaps pedig elismerés volt valamennyiüknek – emelte ki Végh László.