Az alpolgármester köszöntőjében elmondta, az elmúlt évben az óvoda számos olyan teljesítményt ért el, amelyre nem csupán helyben, hanem országosan is felfigyeltek. A tehetséggondozás, a környezeti nevelés, az angol nyelv játékos megismertetése komoly többletmunkával is jár. Az önkormányzat feladata, hogy a feltételeket biztosítsa mindehhez.

A Patakparti óvodából Németh Sándorné vette át az emlékérmet, aki mesterpedagógus, szakértői képesítéssel is rendelkezik, valamint Kissné Csaplár Zsuzsanna, aki többek között a néptánc és népi játék területén ért el kiváló eredményeket. Néptáncosaival városi rendezvények műsorát színesítette.

A Vízikék óvodából Brassai Beáta Veronika úszósegédedző, drámajáték-vezető képesítést szerzett, 41 évet töltött a pályán. Nagyné Kovács Violetta a Kacagó bábcsoport egyik alapítója. Kiváló munkájáért 1999-ben városi kitüntetést kapott, a kompetenciaalapú óvodai programcsomag kipróbálásának szakmai vezetője volt. Deésné Havasi Judit 2014-ben az oktatásban végzett kiváló munkájáért kitüntetésben részesült. A Hétszínvirág óvodából Aranyné Tóth Ildikó kapott emlékérmet, aki diplomája megszerzését követően 1982 óta dolgozott Ajkán kreatív, ötletgazdag, megújulni képes szakemberként. Angol nyelvtudásával segítette a gyerekek nyelvi kompetenciájának fejlődését. Simon Istvánné a gyógytestnevelés területén végzett prevenciós munkájával hozzájárult az egészséges életmód kialakításához. Kanczlerné Csizmadia Zsuzsanna sokoldalú óvodapedagógusként segítette a felzárkóztatást és a tehetséggondozást, Ajka város önkormányzata Kiváló munkáért elismeréssel jutalmazta több évtizedes szakmai tevékenységét.