Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár a szentmisén arról beszélt, hogy ha valaki a Káli-medencébe, a Balaton-felvidék ezen tájára érkezik és itt kétségbe vonja Isten létét, érdemes elgondolkodnia sok minden máson. Csodálatos ez a természet, a teremtett világ, köszönet érte, hogy őrzik, védik. - Az egyházi hagyományból is le lehet vezetni Isten létét. Márpedig ez vonatkozik a közösségek erejére, példa erre a templomok felújítása, amely sorban megmutatkozik ezen a környéken is. Vagy a hitre, az emberek által évszázadokon át tovább adott hitre, amely jellemzi ezt a tájat és a nemzetet. 1869-ben arról vitatkoztak egyházi vezetőink, hogy ki kell állni a kereszténységért, katolikus hitért, krisztusi tanításért mindazon ideológiával szemben, amelyek mindezt rombolni akarták. Ilyen értelemben nincs változás ma az akkori időszakhoz képest. Ha belegondolunk, hogy mennyi minden történik a teremtett világ értékeinek rombolása tekintetében, azt kell mondanom, hogy feladatun​k van. Rombolják egyrészt a természetet, de hála Istennek az mindig rendbe hozza magát. Micsoda szárazság volt, de az eső reményt ad arra, hogy a természet megújul. De van a teremtett világnak egy másik része, amely érinti a családokat, az emberi élet egészét, legyen az a magzat és a szívhang, legyen az az időskor és az a rombolás, amelyet a különböző ideológiák a kereszténységgel szemben állítanak. Ezt nekünk meg kell állítani. Nem csak a lelkészeknek, papoknak, hanem a hívők kötelessége is a teremtett világ embereket érintő részére is felhívni a figyelmet. Amikor templomokat, közösségi házakat újítunk fel, akkor ezt szeretnénk szolgálni – mondta az államtitkár és megköszönte, hogy a kis falu részt vállal ebben és üzen a nagyoknak, hogy élni akar és tovább akarja adni hitét.

Csombó Zoltán polgármester leszögezte, hogy ez a nap nagy betűkkel lesz írva a község és az egyházközség történelemkönyvébe. Elmondta, hogy a községben fennállásától kezdve mindig római katolikusok laktak. – A templomról és az egyházról szóló írásos említés már 1270-ből ismert, a település 1341-ben került a veszprémi püspök birtokába. A templomot az 1820-as évek végén építették klasszicista stílusban. Amikor tervezünk, építünk, azzal a tudattal tehetjük, hogy bízhatunk Isten áldásában. Köszönjük neki az erős falakat, amelyeket őseink építettek, köszönjük, hogy itt találkozhat a régi és az új és az erőt teremtő képességet, amelyet azért kaptunk, hogy a régit megújítsuk. Amikor valaki egy templomot épít, vagy meglevőt felújít, az ide tartozó közösséget is megerősíti. Ezen az úton kezdte el munkáját községünk lakója, Ertsey József, aki több éves fáradtságos munkával, pályázati úton, a Bethlen Gábor Alapítványon keresztül, a Kormány 16 millió forint támogatásával, a Veszprémi Érsekség 15 millió forintos hozzájárulásával és a helyi lakosok és ingatlantulajdonosok 1,1 millió forintjával valósított a meg a község temploma felújítását. Köszönet munkájáért és a támogatásokért – mondta a polgármester. Hozzátette, hogy az önkormányzat is örömmel nyújtott erkölcsi segítséget a kitűzött célhoz, hiszen közös feladatuk, hogy védjék és erősítsék az ez életformát, amely a hitből táplálkozik. Az emberi méltóságot, családot, hazát és az egyházi közösségeket. Reményét fejezte ki, hogy a felújított templomban mindenki, az utánunk jövő generáció is megfelelő lelki feltöltődéssel gazdagodik.

Ertsey József, a felújítás megbízott szervezője elmondta, hogy a római katolikus templom állapota 2018-ra olyan mértékben leromlott, hogy elkerülhetetlenné vált a gyors beavatkozás. Négy évnyi munkával sikerült a templom tornyát és homlokzatát, lépcsőit felújítani, a teljes falazat nedvesség elleni szigetelését elvégezni. A lábazat kívül és belül új vakolatot és festést kapott. Mostanra sikerült megoldani a legfontosabb műszaki problémákat és stabilizálták az épület állagát. Az áremelkedések miatt ugyan a tervezett munkák egy részét törölni kellett, a település vezetése reményei szerint később azokat is megvalósíthatják.