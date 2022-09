Ovádi Péter országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) köszöntőjében gratulált a klubnak a születésnaphoz, majd hozzátette, összetartó közösség kovácsolódott a tagokból, akik ápolják a kulturális hagyományokat.

Bodnár Istvánné Zsóka klubelnök köszöntőjében felidézte, 2017 januárjában indult útjára a szalontánctanfolyam 140 táncossal, amelyből rövidesen kinőtt a nyugdíjasklub. A szervezetnek több tánc- és egy színjátszó csoportja is van, rendszeresen fellépnek. A szalontáncokat Magda Balázs és Lakossy Zoltánné tanította be a tagoknak, míg Timár Lajos vezetésével több nemzet körtáncait sajátították el az évek során. A táncosok több versenyen is részt vettek, és díjakat is elnyertek.

A klubelnök kiemelte, a közelmúltban arról döntöttek, hogy a 120 tagú Bónusz klub egyesületté alakul, ez lehetővé teszi számukra a jövőben azt, hogy pályázatokon is elindulhassanak. A táncok mellett a színjátszás is fontos szerepet kap a működésükben: a klubvezető színpadra írta Petőfi Sándor A helység kalapácsát, amit több helyen is bemutattak az elmúlt években. Petőfi születésének kétszázadik évfordulója alkalmából felújítják az előadást és új szereposztással mutatják be 2023-ban. Az adventi időszakban színpadra állítják a Gáspár király aranyai című darabot, pásztorjátékkal kiegészítve. Működtetnek irodalmi színpadot is, amelyen verset mondanak, novellát olvasnak fel.

A klubvezető elmondta azt is, a járvány időszakában, amikor nem találkozhattak, a legnagyobb közösségi oldalon tartották a kapcsolatot. Az Agórával együttműködésben öt előadásból álló sorozatot is szerveznek, emellett fellépésekre is készülnek. Hangsúlyozta, a zene, a tánc, a mozgás, a jókedv és a közösség éltetni tudja az idős embereket.